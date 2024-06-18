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5家必逛巴黎小眾香水店！走訪最具風格、歷史的香氛地圖踩點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

花都，令人傾心著迷，在這個誕生香水聞名的國家，《美麗佳人》精心挑選出當地必逛最具風格、歷史的5家香水小店，並透過旅法生活觀察家Yvette，了解更多關於這座城市與氣味的故事。

小眾香水選品店Nose Paris

位於巴黎地鐵3號線Sentier站附近的香水店Nose Paris，是目前巴黎當紅的小眾香水選品店，黑底白字招牌加上洗鍊的泥作，結合白牆、木櫃，整家店飄散濃濃的文青風。店內有超過50個以上的香水品牌供挑選，其中香水種類更是多達500款，包括各式各樣冷辟的小眾香水品牌，如fornasetti和oddity等，在此每個人都可以找到更多元、獨特且適合自己的香水。

不知道自己喜歡的味道是什麼也無妨，Nose Paris以其創新的香水推薦系統和豐富的專業知識聞名。店內通過開發名為Mon Nose的技術，讓顧客可以通過回答簡單的香水問卷和香水盲測（旨在純粹根據嗅覺來選擇最合適的香水），獲得客製化香水推薦清單、與5到7種香水試用品。值得一提的是Nose Paris標榜無壓力的客戶互動，在店裡沒有人會催促你選擇，或是想方設法要你購買，現場甚至還提供咖啡。

店址：142 Galerie de Valois（Palais Royal）, 75001 Paris

巴黎藝術香氛品牌Diptyque

近年紅遍全球的法國香氛品牌Diptyque原起地即是巴黎，三位創辦人好友於1961年在巴黎聯手開了一家商店，以展示他們選品的布料、壁紙與裝飾藝術品。創辦人們獨到的品味，透過別緻的市集小物或是世界各地旅程的選物，意外地受到大眾認同，進而轉型成為一家精品選物店，販售神奇的燈籠、珍貴玩具、美麗的瓷器和別緻的筆記本，以及一些自製珍品包括印花織物。兩年後推出了品牌的香氛蠟燭，於1963年製成的山楂、茶樹和肉桂香氛蠟燭，開啟Diptyque 的香氛旅程。

位於「聖日爾曼大道34號」的香氛旗艦店即是精品店的前身，地處巴黎學術氛圍濃厚的拉丁區，從歷史悠久的索邦大學長椅到熱鬧非凡的爵士俱樂部，週邊林立著左岸咖啡館和當代藝術畫廊，是融合藝術、文化、巴黎生活的美麗街區。「聖日爾曼大道34號」更成品牌最受歡迎之一的香氛系列名稱，精巧捕捉了總店的香氣。有趣的是Diptyque這個名稱也源於三位創辦人受總店設計所啟發，由於入口兩側的大面積展示窗，看似兩扇展開的畫，法文的「Diptyque」 指的正是文藝復興時期的「雙版畫（古希臘文「δίπτυχον」）」。

店址：34 Bd Saint-Germain, 75005 Paris

大自然與古典之美L’Artisan Parfumeur

下半年才會引進台灣的L’Artisan Parfumeur，是法國知名的小眾香水，品牌創始人Jean Laporte於1976年構思出L’Artisan Parfumeur這個別致優雅的香水品牌。推薦必逛位於聖多諾黑街，擁有獨特氛圍的獨立店舖。

香水店的前身是《人權和公民權利宣言》主要起草者Joseph-Ignace Guillotin醫生的家和辦公室。改裝後的香氛店結合法國傳統藥房與80年代初的現代設計，建築靈感來自創辦人最初工作室，店裝以大理石、銅和橡木等材料，體現弘揚手工藝的願望。L’Artisan Parfumeur賦予調香師們表述氣味的自由，對大自然獻上至高詠讚，這家店也是向這份價值觀致敬。

店址：209 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

法式前衛奢華香氛EX NIHILO

EX NIHILO是拉丁文「無中生有」之意，2013年由巴黎都會人士Sylvie Loday、Olivier Royère、Benoît Verdier創立，三人在因緣際會之下相識，並決心辭掉各自身處不同領域的工作，從零開始挑戰香氛產業。他們共同的志向便是提供極致的奢華香氛體驗，EX NIHILO以創新香氛系列和獨家個人化服務，呈現前衛風格所啟發的全新法式前衛視角，也是極具潛力的香氛新品牌。

EX NIHILO總店比鄰巴黎知名的珠寶店聚集地Place de Vendôme凡登廣場，坐落於巴黎最奢華的街道中心聖多諾黑街，EX NIHILO的品牌標誌亦以珠寶商的印章設計呈現。店內的裝潢以金屬和大理石對映著木材和毛氈，展現現代性與經典的碰撞。在此，大家可透過特別打造的「嗅香儀」盡情探索香氛，在巴黎旗艦店還能親身參與調製香水、體驗最完整的客制服務；消費者可以選用頂級獨家的調香素材，針對創始系列和傳奇系列香氛進行客製討論，並透過EX NIHILO發明的科技Osmologue©，親眼見證調配、封裝瓶子等香氛製作過程，每支完成的訂製香水皆擁有自己的證書。

店址：352 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

瑪黑區的法式生活美學kerzon

喜歡生活充滿香味，不一定要使用香水，巴黎在地生活用品品牌kerzon就在各種家用品中，以巴黎的氣味為日常洗滌增添一抹清香。kerzon的所有產品都要從創辦人兄弟開始說起，他們把從小聞的空氣、喝的水、穿的衣這些回憶幻化成日常用品，以氣味收錄幼時懷念的美好場域及時光。透過這些感性的啟發 ，他們在2017年冬天在瑪黑區Turenne街68號搭起藍色雨棚開設了第一家kerzon 。

小店以貼近巴黎人生活為軸的香氛品牌自居，不單只求家庭用品上的賦香表現，也著重於使用功能與環境友善，考慮到保障當地就業與品質水準堅持巴黎品牌、法國製造 。店裡販售有身體香氛噴霧、香皂、室內擴香、可生物分解的天然蠟質的香氛蠟燭、手工藝製成的天然皂基為主的洗衣精等，著名的「漫步巴黎」系列，更是以孚日廣場、盧森堡公園、聖路易島做為氣味的發想。

店址： 68 Rue de Turenne, 75003 Paris, 法國

與旅法生活家Yvette Yi聊巴黎

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：一句話形容巴黎的味道？

Yvette Yi：Dry／Paper／Cigarette／Metro／Boulangerie，複雜不一定太好聞的味道。

M.C.：在巴黎，你的「私房氣味」地圖？

Yvette Yi：春夏的河邊，如果有風的話就是比較舒服的味道，或是日常的麵包店和起司店，也很不錯。

M.C.：法國人用香的方式？

Yvette Yi：法國男生使用香水的比例，會比台灣男生多一些，而且比較不容易聞到很commercial的香水味。但我覺得使用香水這件事，其實很看氣候，台灣的天氣有很多限制，例如很多歐美香水的味道設計，是適合這邊乾燥的氣候，並不適合用在台灣或東南亞這類潮濕悶熱的地方。

女性來說，我印象中台灣女生還是比較喜歡帶甜味果香和花香的味道，這裡的習慣可能會更多木質、麝香或是中性的味道。

M.C.：去哪裡買香水最酷？

Yvette Yi：有些Museum shop會販售一些與藝術或展覽有關的主題香水。我近期買到比較特別的香水，是在Dover Street Parfums Market買到的Tears On Asphalt，是柏林畫廊König Galerie和藝術家Michael Sailstorfer合作的限量作品。另外一個很酷的香水，是去波爾多參訪Le Château Les Carmes Haut-Brion酒莊時，發現他們跟Aesop調香師Barnabé Fillion合作了一款限量香水，只有在酒莊才買得到。

M.C.：巴黎必買的當地香水？

Yvette Yi：Mad et Len、Maison D’orsay、Buly 1803、L’Artisan Parfumeur，但我覺得香水是很直觀的個人喜好，很難說哪一個品牌是必買。

M.C.：香水對於法國人來說是什麼？

Yvette Yi：大概是日常保養的一部分。從專櫃到開架到獨立店，到處都可以看到販賣香水的地方，涵蓋各種選擇mix of high & low，也很個人。

M.C.：生活在巴黎的感想？

Yvette Yi：巴黎很美，是讓人又愛又恨的城市！文化與生活感都和台灣很不同。如果決定要長期在這裡生活，建議還是要學法文，同時不要有過度美好的幻想。

Yvette Yi

A Glass or Two主理人、葡萄酒愛好者。從紐約畫廊到台北Luxury hotel，投入Lifestyle產業多年，目前旅居巴黎學習葡萄酒知識與文化，期望為人生寫下精彩新篇章。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 巴黎, 小眾香水, 香氛

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