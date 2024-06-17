開架粉底液15款推薦！絕美裸光到柔焦霧光通通有　一抹打造母胎美肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

開架粉底液不論在粉質或妝效上都力求進步，是打造質感美肌的高CP值選擇！

想擁有完美底妝，除了技巧要對，挑好的產品也很重要，以下就為大家整理出擁有高人氣與高口碑的開架粉底液！

裸光／水光

KAIBEAUTY大師訂製奇肌粉底

KAIBEAUTY品牌創辦人暨研發總監小凱老師從創立品牌至今，就一直為研發一款強大粉底的目標持續努力不懈，歷經五年的研發，尋訪全球各頂尖實驗室配方，用最專業嚴謹的規格與反覆的測試，終於在2024年推出「大師訂製奇肌粉底」。

有別於一般聚合物成膜特性，大師訂製奇肌粉底採用柔軟超高的彈性粉體配方，能隨順肌膚表情與紋理的高底緊密的貼合，完美貼膚。還有智能水幻光科技，乳狀質地接觸肌膚後可延展出絲滑裸光的質地，並給予不同肌膚最適合的光澤調性，展現平衡的舒適妝感。

全系列目前一共推出4色：

#1W柔白：適合偏暖色調的白皙膚色。

#1C明亮：適合偏冷色調的白皙膚色。

#3N自然：適合白皙到中性膚色。

#5N健康：適合健康小麥肌的中性膚色。

媚比琳FIT ME水啵啵裸妝乳

媚比琳「裸妝小C管」主打結合乳液、妝前、粉底液，一抹快速完妝，推出後就大受歡迎。擁有養膚成分和煥顏粉體，化解了市面上妝前潤色隔離或素顏霜總是太死白的困擾。並同時擁有如同粉底液般的遮瑕度，卻又不像粉底液需要搭配適合的妝前保養、刷具等加強妝感服貼度。

當中還添加維他命C精華，以及爆水科技和玻尿酸成分，讓底妝水潤服貼，輕鬆用手抹開，就能擁有水潤輕薄、自然遮瑕、妝感啵亮且服貼的好氣色裸妝肌。

媚比琳FIT ME水啵啵裸妝乳一共推出三色：

#01：適合白皙明亮淺膚色。

#02：適合自然白皙膚色。

#03：適合自然膚色。

媚比琳FIT ME PRO水光奇蹟保濕粉底液SPF 30/PA+++

隸屬人氣超高的國民粉底FIT ME系列，主打保濕光澤感的「小粉瓶」FIT ME PRO水光奇蹟保濕粉底液，特別添加3%維他命B3，瞬間水感提亮，全天候綻放透亮光澤，採用智慧PRO級粉體，全天候持久不暗沉。

防曬係數也來到SPF 30/PA+++，擁有完美底妝同時保護肌膚阻絕紫外線的傷害。

色選上推出四色，分別為：#110、#112、#113、#120。

Visée濾鏡美肌粉底液SPF25/PA++

塗抹瞬間遮飾毛孔、膚色不均等肌膚瑕疵。有如外掛濾鏡般維持完美裸肌的粉底液。富含保濕美容液及抗油修飾成分，輕薄保濕、上妝同時保持肌膚滋潤，而且更服貼持妝。

粉體講究，包括服貼肌膚粉體、半透明板狀粉體、毛孔遮飾粉體等等，一抹完美遮飾毛孔及膚色不均之處，不須重複塗抹。

一共推出三色：#BO-310明亮膚色、#OC-405白皙膚色、#OC-410自然膚色。

Kate凱婷零瑕肌密微光粉底液

實現高遮瑕力與仿真美肌感，不易脫妝、長效持久。搭配保濕成分配方（水溶性膠原蛋白、玻尿酸鈉），輕輕一抹完美修飾膚色不均。更利用光線效果潤飾毛孔、凹凸不平，打造仿真肌質感的微光澤肌。

一共推出六色：#00白皙色、#01明亮色、#02自然色、#03淺米色、#04沙褐色、#06粉調明亮色。

INTEGRATE柔焦輕透美肌粉底液

繼超熱銷的柔焦輕透美肌粉餅後，INTEGRATE推出主打用手指即可快速完妝的柔焦輕透美肌粉底液。

添加無重力粉體，兼具遮瑕力及輕透感，並在肌膚上形成水光薄膜，展現臉部自然光澤，但又同時保持素顏般的清爽感，搭配高保濕美容液的極致服貼、水潤，輕鬆用手超快速完妝，打造光感無瑕美肌。

一共有四色，分別為：#100、#OC00、#OC10、#OC20。

media媚點輕透持效粉底液SPF26/PA+++

雖然很低調，但默默地極有人氣。

media媚點輕透持效粉底液主打防水耐汗，就算出汗也不怕脫妝，持續輕盈明亮妝感。光感透亮妝效，輕鬆打造天生奶油肌。

一共推出三色，分別為：#01明亮、#02自然、#03健康

excel淨采精萃粉底

在網路上有「蒸氣粉底」之稱，主打高達81%美容液成分，包括神經醯胺、桑根皮精華與芍藥精華等等，讓質地如精華液般服貼好延展，同時妝感就像剛從蒸氣室走出來一樣自帶水感。

兼具保濕力&適度遮瑕力，妝感輕透不厚重，細看還帶有微粒珠光粉末讓膚色更亮。

一共推出四色，#ST01明亮膚、#ST02自然膚、#ST03自然粉、#ST04健康膚。

THE FACE SHOP貼妝恆潤粉底液SPF30/PA++

添加含有晶亮光澤感的精華油，可反射如鑽石般精細光芒的微米粉末，隱約展露出細緻光澤，打造出如奶油水光般的好膚質。特別提高持色度，使肌膚長時間維持乾淨柔嫩不暗沉。

針對亞洲膚色推分為V/N色系可選擇，V色調偏明亮粉色調，N色調偏沉穩黃色調，目前共四款色號，分別為：V103、V201、N201、N203。

柔霧／霧光／霧面

媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液

媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液自推出以來好評不斷，2022年夏天更從包裝到粉體全面升級PRO進成「FIT ME反孔特霧粉底液全新升級PRO版」。

採用創新Aerogel地表最輕粉體，主打八倍速吸油抗氧化，達到更長時間不暗沉，解決油肌、混合肌常見底妝問題，輕鬆打造微霧奶油肌。

新版更保留原有的SPF22防曬係數，加上開架最多色選的10色可選擇，從白皙妝容到健康膚色，都能在媚比琳找到最FIT的專屬色選。

solone柔紗精粹粉底液SPF50

無重力柔霧感粉體，如絲緞般薄透質地，自帶柔焦感。可輕鬆融入肌膚，又擁有極佳遮瑕效果，自然修飾毛孔與瑕疵。呈現宛如上濾鏡般微霧光澤的天生美肌。

含玻尿酸、膠原蛋白等保養成分呵護肌膚，持久不脫妝。

一共推出三色，分別為：W25淺亮膚、W30裸米膚、W40柔暖膚。

I'M MEME我愛零暗沉奶霧持久粉底液SPF30/PA+++

I’M MEME我愛零暗沉奶霧持久粉底液SPF30/PA+++擁有超吸睛的小奶瓶造型，搭配淺粉霧面瓶身，洋溢滿滿韓系萌感。

粉底主打專為亞洲膚色與膚質設計，集合大家最在意的三大特點：清爽好推勻、自然零粉感、保濕零暗沉，搭配可疊加的遮瑕力，輕盈不厚重，如第二層肌膚般服貼舒適，打造零粉感奶油霧光肌。

最特別的是I’M MEME韓國彩妝團隊獨家研發空氣貼膚科技，在肌膚表層形成空氣持妝薄膜，有效鎖住水分，讓底妝長時間貼合肌膚毛孔、紋理。裡頭還有10種玻尿酸保濕成分，保持肌膚油水平衡。夏天長時間待在冷氣房也不乾燥、不卡紋，全天候維持完美奶油霧光美肌。

I’M MEME 我愛零暗沉奶霧持久粉底液共推出3色：

#01白皙色：韓國17-19號色，純淨的瓷白色調。

#02明亮色：韓國21號色，明亮的象牙色調。

#03自然色：韓國23號色，偏暖的米膚色調。

PONY EFFECT零暗沉親膚柔霧粉底SPF38/PA++

PONY EFFECT零暗沉親膚柔霧粉底SPF38/PA++使用獨創輕氧黑科技，輕盈服貼能瞬間填平肌膚紋理，並以柔霧妝感完美修飾肌膚瑕疵，同時親膚透氣。裡面還蘊含防水聚合物，達到爆汗不脫妝的效果，即便健身訓練也不擔心底妝出糗。

台灣限定版還特別加上防曬係數抵抗烈陽。零暗沉親膚柔霧粉底一共有三色：#1粉嫩白、#02明亮白、#03自然色

THE FACE SHOP貼妝持久粉底SPF30/PA++

質地如同英文品名Ink Lasting Foundation一樣，擁有如同墨水般的流動性，卻又能緊密貼妝，帶來遮瑕力與持妝度，主打微霧妝效，並針對夏日加強控油效果。

針對亞洲膚色推共5款色號並分為V、N色系，V色調偏明亮粉色調，N色調偏沉穩黃色調。一共有五色，分別為：V103、V201、N201、V203、N203。

Za超磁久無瑕美肌粉底液SPF15/PA++

主打超磁久持妝技術，使底妝彷彿磁鐵般吸附肌膚，輕透服貼，持久不脫妝。還有毛孔隱形成分可以修飾瑕疵、柔焦毛孔，打造宛如零毛孔的無瑕柔霧光美肌。

一共有四色，分別為：白皙、明亮、粉嫩、自然。

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