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阿湯哥前妻辣曬美背！合作A.P.C.親自操刀設計極簡丹寧、優雅涼鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

以極簡質感聞名的法國小眾品牌A.P.C. 於今年2024來台展店，品牌這回驚喜攜手湯姆克魯斯(Tom Cruise)前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）打造膠囊系列，由她親自操刀設計更上陣拍攝形象照，詮釋巴黎與紐約兩者風格的優雅碰撞，豐富當代女人的完美衣櫥。

▲▼ A.P.C.。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P.C.。（圖／品牌提供）

▲A.P.C. KATIE HOLMES 膠囊系列。（圖／品牌提供）

Katie Holmes自 90 年代開始便是 A.P.C.的忠實粉絲，這回雙方展開合作膠囊系列， Katie Holmes特地造訪了 A.P.C.位於巴黎 Rue Royale 的設計檔案庫，並從中挑選了適合她風格的元素，「我很喜歡 vintage，有機會深 入了解 A.P.C.過往的設計歷程是一件很享受的事。我從 2000 初期的系列裡汲取 了不少靈感，並將之轉化成更摩登、更符合時下消費者喜好的設計，這樣的過程 是一件很有趣、很滿足的體驗。」Katie Holmes 說。

▲▼ A.P.C.。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P.C.。（圖／品牌提供）

▲涵蓋服飾、包款、涼鞋等以自由混搭為基礎。（圖／品牌提供）

A.P.C. KATIE HOLMES 膠囊系列形塑出法式優雅與當代紐約時尚的融合，涵蓋服飾、包款、涼鞋等以自由混搭為基礎，部分設計重現了 A.P.C.的經典單品，夏季Juliette 涼鞋與 Grace 包款，以鱷魚壓紋和拼接縫線皮革，呈現出更具現代感的氣質。 品牌熱賣的丹寧品項也囊括其中， Katie Holmes 推出了一件修身版型的Ella 絎縫外套，風格偏向美國第一夫人 Jackie Kennedy（賈桂琳甘迺迪）的經典穿搭，另一件背心套裝則完美體現 Katie Holmes 對混搭風格的偏愛。

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

另一大話題聯名，ISSEY MIYAKE 與 New Balance首度合作，由設計師近藤悟史 (Satoshi Kondo) 操刀設計，將品牌「以身體著衣」為出發點貫徹到New Balance 經典的MT10慢跑鞋之中，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造出今夏必入手的經典鞋款。鞋款外觀呈現輕盈空氣感，並注入ISSEY MIYAKE對日系美學的解讀，均勻的單色調形塑出天然質感，一次帶來白、黑、藍綠三色，採用輕盈透氣的網眼布與柔軟優質皮革，並配有細繩狀鞋帶，平衡了極簡主義設計和功能性。

關鍵字：

A.P.C., 凱蒂荷姆斯, 膠囊系列, 法式優雅, 紐約時尚

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