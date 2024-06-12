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旅行輕時尚！蜜桃橘、奶油黃行李箱太可愛　可擴充增量14%伴手禮買爆

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記者李薇／台北報導

暑假到來，很多家庭早就有計畫要出國旅行，當然一咖實用漂亮的行李箱，絕對是美美出行的必要單品，以下就分享多款近期推出好看又耐用的單品，增添你的完美旅程。

＃CROWN BOXY 雙前開框架拉桿箱28吋，售價9880元

CROWN,LOJEL,American Tourister,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

「CP值之王」CROWN讓你不到萬元就可以擁有超實裝大小的行李箱，28吋胖胖箱型不管是男女都可以輕鬆使用，全新的超甜美蜜桃粉橘仙氣滿點，完全不容易跟別人撞箱，採1：9開蓋比例，手上終於可以清空，直立式45度角拉開，收納錢包、護照很可以，使用上完全無痛點。

＃LOJEL CUBO行李箱26吋，售價12800元

CROWN,LOJEL,American Tourister,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

質感行李箱LOJEL向來以簡約設計被文青風族群所愛用，人氣最高的CUBO黑色行李箱更是人手一咖，不僅耐磨耐髒，新型非水解TPU材質降低輪胎和手把氧化、脆化問題，打開之多處內襯隔層、網狀口袋，甚至還有全新加墊Tech Pocket，收納相機、平板等電子設備更安心。

＃American Tourister FRONTEC可擴充行李箱25吋，售價10300元

CROWN,LOJEL,American Tourister,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

想要來點清爽可愛的夏季之旅，超療癒奶油黃的American Tourister FRONTEC可擴充行李箱，簡直就是首選，25吋的大小國外、國內都實用，超強擴充功能最大可增加14%容量，絕對是愛買又怕麻煩的人必備單品，全部塞好塞滿，一咖搞定，再也不用手拎大包小包。

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關鍵字：

CROWN, LOJEL, American Tourister, 行李箱, 旅行

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