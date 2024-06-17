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包開箱／Bottega Veneta雞蛋包話題登場！金屬扭結、編織皮革低調奢華

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記者鮑璿安／專題報導

BOTTEGA VENETA 在創意總監Matthieu Blazy執掌下，設計語言趨於鮮明，2024早秋系列發表Solstice包款，貫穿簡約編織工藝勢必成為品牌下一爆款單品，譜出質感秋日序曲，透過《ET FASHION》包開箱環節一同打開包款細節。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲早秋系列以獨具設計感的Solstice包為重點 。（圖／品牌提供）

Intrecciato編織工藝是BOTTEGA VENETA標誌性元素，透過工匠手工溫度，一來一回之間呈現出纖柔皮革的無限可能性，編織包款不僅造型感極佳、耐看，也創造耐用的牢固結構，「When your own initials are enough.」(當你的名字已經足夠) 的品牌宣言就代表了無 Logo 勝於一切，使編織成為深植其中的DNA。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Solstice包外觀簡潔有力，擁有纖薄圓潤線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成 。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy與BOTTEGA VENETA的合作關係日漸進入絕佳狀態，早秋系列以獨具設計感的Solstice包為重點，持續探索皮革工藝，Solstice包外觀簡潔有力，擁有纖薄圓潤線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成，細長的圓弧手柄和包身呈現出猶如雞蛋的廓形，因而也擁有「雞蛋包」的可愛綽號。兩側以管狀手柄銜接，並以品牌愛好者不陌生的「Knot」金屬扭結形成典雅裝飾，點亮整體造型，頗具設計和層次感。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲（依序）MINI SOLSTICE 編織皮革肩背包 $79,400； SOLSTICE 帆布編織皮革肩背包 $105,500。（圖／品牌提供）

不同於其他帆布材質內襯，Solstice輔以麂皮做為內裡，手感溫潤細膩，並加上了小巧的拉鍊內袋，使其更為方便耐用。並提供可大可小的尺寸選擇，從輕盈的尺寸，再到可容納日常所需的肩背款式，一次滿足品牌愛好者。除了經典的編織皮革系列外，這次還要來介紹隱藏版的小牛皮、帆布皮革拼接款式，渲染上焦糖色和水藍撞色細節，以清新氛圍為穿搭增添儀式感。

同場加映

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

此外，2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。

 ►包開箱／劉詩詩同款TOD’S質感「黛妃包」Di Bag！奶油白翻蓋版本更萌

關鍵字：

包開箱, BOTTEGA VENETA, 2024, 早秋, 包款

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