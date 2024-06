包開箱／Bottega Veneta雞蛋包話題登場！金屬扭結、編織皮革低調奢華

記者鮑璿安/專題報導

BOTTEGA VENETA 在創意總監Matthieu Blazy執掌下,設計語言趨於鮮明,2024早秋系列發表Solstice包款,貫穿簡約編織工藝勢必成為品牌下一爆款單品,譜出質感秋日序曲,透過《ET FASHION》包開箱環節一同打開包款細節。

▲早秋系列以獨具設計感的Solstice包為重點 。(圖/品牌提供)

Intrecciato編織工藝是BOTTEGA VENETA標誌性元素,透過工匠手工溫度,一來一回之間呈現出纖柔皮革的無限可能性,編織包款不僅造型感極佳、耐看,也創造耐用的牢固結構,「When your own initials are enough.」(當你的名字已經足夠) 的品牌宣言就代表了無 Logo 勝於一切,使編織成為深植其中的DNA。

▲Solstice包外觀簡潔有力,擁有纖薄圓潤線條輪廓,包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成 。(圖/品牌提供)

Matthieu Blazy與BOTTEGA VENETA的合作關係日漸進入絕佳狀態,早秋系列以獨具設計感的Solstice包為重點,持續探索皮革工藝,Solstice包外觀簡潔有力,擁有纖薄圓潤線條輪廓,包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成,細長的圓弧手柄和包身呈現出猶如雞蛋的廓形,因而也擁有「雞蛋包」的可愛綽號。兩側以管狀手柄銜接,並以品牌愛好者不陌生的「Knot」金屬扭結形成典雅裝飾,點亮整體造型,頗具設計和層次感。





▲(依序)MINI SOLSTICE 編織皮革肩背包 $79,400; SOLSTICE 帆布編織皮革肩背包 $105,500。(圖/品牌提供)



不同於其他帆布材質內襯,Solstice輔以麂皮做為內裡,手感溫潤細膩,並加上了小巧的拉鍊內袋,使其更為方便耐用。並提供可大可小的尺寸選擇,從輕盈的尺寸,再到可容納日常所需的肩背款式,一次滿足品牌愛好者。除了經典的編織皮革系列外,這次還要來介紹隱藏版的小牛皮、帆布皮革拼接款式,渲染上焦糖色和水藍撞色細節,以清新氛圍為穿搭增添儀式感。

同場加映





▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄,前方飾以Tod's標識 。(圖/品牌提供)





▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。(圖/品牌提供)

此外,2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革,以全新的翻蓋包款式亮相,細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄,前方飾以Tod's標識,呈現品牌工藝之美,點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合,並配有可調式可拆卸肩帶,可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告,身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型,而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格,勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外,也提供拉鏈開袋的迷你尺寸,一抹清新的淺藍色點綴,彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。