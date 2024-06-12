百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從網路興起的年中618折扣檔期，近年百貨與各大商場也開始透過自家電商平台，紛紛推出多重優惠，新光三越今年推出消費滿5,000元送5000點；微風主打精品、美妝，MICHAEL KORS包祭出特價41折起，誠品線上則推每日折618元，大江購物中心則有消費滿5,000元送350元回饋。

▲新光三越La Belle綿冰抗菌涼被（5x6.5尺）原價5,980元，特價1,782元 。

新光三越skm online

新光三越電商平台skm online推出「618夏拚購物季」，即起至6／23期間，全站精選商品最低4折起。6／15至6／18推全站單筆消費滿5,000元，即可獲贈5000點skm points。此外，beautySTAGE美麗台引進韓國人氣美妝選物店OLIVE YOUNG的多款熱銷品牌，包括Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、BRINGGREEN速效精華等。並有Apple iPad新機系列限量販售。恆隆行hengstyle超級品牌週精選Dyson、Honeywell、Sodastream等品牌，全面56折起。

▲新光三越PHILIPS飛利浦 毛小奈抗敏寵物清淨機AC3681，原價31,990元，特價15,990元。

BREEZEONLINE微風精品線上

微風精品線上618年中盛典即起至6／23展開，主打全站商品最低2折起，國際精品最低4折起，使用折扣碼「BO12」還可再享12%折上折優惠。MICHAEL KORS、KATE SPADE等國際品牌也參與優惠活動，推出部分包款下殺41折。

▲MICHAEL KORS WHITNEY 緹花LOGO防刮翻蓋磁釦手提、斜背二用包焦糖色(中) ，原價20,290元，特價8,299元；BVLGARI Fragment 藤原浩聯名款手提、肩背托特包，原價59,800元，特價39,800元。

誠品線上

即起至6／20期間，全站商品限時5折起，並推出每日折抵618元優惠。旅行裝備如AZPAC Trucker行李箱64折、露營好物AEROGOGO多功能充氣幫浦、日本名品音響鐵三角無線黑膠Sound Burger也有優惠。即起至6／18登入誠品線上618活動頁，還能加碼領取誠品生活指定實體商場618元電子抵用券。

▲誠品線上AZPAC Trucker 30吋防爆煞車行李箱，推薦價7,480元。

大江購物中心

即起至6／23推出「超級品牌日」活動，館內指定業種消費滿5,000元送350元電子現金券。ROBINMAY、D+AF等品牌滿額積點即可獲得電子現金券及旅遊金抽獎資格。6／17至6／23期間，AIR SPACE購買三件服飾享85折，犀牛盾手機配件滿千元現折200元。希奧朵拉也將於6／13正式開幕，推出原價4,347元限量蠟燭禮盒，特價3,280元。