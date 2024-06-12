fb ig video ETtoday search mobile

百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

>

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從網路興起的年中618折扣檔期，近年百貨與各大商場也開始透過自家電商平台，紛紛推出多重優惠，新光三越今年推出消費滿5,000元送5000點；微風主打精品、美妝，MICHAEL KORS包祭出特價41折起，誠品線上則推每日折618元，大江購物中心則有消費滿5,000元送350元回饋。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲新光三越La Belle綿冰抗菌涼被（5x6.5尺）原價5,980元，特價1,782元 。

新光三越skm online
新光三越電商平台skm online推出「618夏拚購物季」，即起至6／23期間，全站精選商品最低4折起。6／15至6／18推全站單筆消費滿5,000元，即可獲贈5000點skm points。此外，beautySTAGE美麗台引進韓國人氣美妝選物店OLIVE YOUNG的多款熱銷品牌，包括Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、BRINGGREEN速效精華等。並有Apple iPad新機系列限量販售。恆隆行hengstyle超級品牌週精選Dyson、Honeywell、Sodastream等品牌，全面56折起。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲新光三越PHILIPS飛利浦 毛小奈抗敏寵物清淨機AC3681，原價31,990元，特價15,990元。

BREEZEONLINE微風精品線上
微風精品線上618年中盛典即起至6／23展開，主打全站商品最低2折起，國際精品最低4折起，使用折扣碼「BO12」還可再享12%折上折優惠。MICHAEL KORS、KATE SPADE等國際品牌也參與優惠活動，推出部分包款下殺41折。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲MICHAEL KORS WHITNEY 緹花LOGO防刮翻蓋磁釦手提、斜背二用包焦糖色(中) ，原價20,290元，特價8,299元；BVLGARI Fragment 藤原浩聯名款手提、肩背托特包，原價59,800元，特價39,800元。

誠品線上 
即起至6／20期間，全站商品限時5折起，並推出每日折抵618元優惠。旅行裝備如AZPAC Trucker行李箱64折、露營好物AEROGOGO多功能充氣幫浦、日本名品音響鐵三角無線黑膠Sound Burger也有優惠。即起至6／18登入誠品線上618活動頁，還能加碼領取誠品生活指定實體商場618元電子抵用券。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲誠品線上AZPAC Trucker 30吋防爆煞車行李箱，推薦價7,480元。

大江購物中心 
即起至6／23推出「超級品牌日」活動，館內指定業種消費滿5,000元送350元電子現金券。ROBINMAY、D+AF等品牌滿額積點即可獲得電子現金券及旅遊金抽獎資格。6／17至6／23期間，AIR SPACE購買三件服飾享85折，犀牛盾手機配件滿千元現折200元。希奧朵拉也將於6／13正式開幕，推出原價4,347元限量蠟燭禮盒，特價3,280元。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

關鍵字：

618, 折扣, 夏拚購物季, 網購, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

每天睡不好？「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　 Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意 狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事 學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了 星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面