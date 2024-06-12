試開箱／沙灘璀璨的珍珠母貝！日系彩妝丁香紫大趨勢　一抹秒現肌膚幼嫩感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季的艷陽與海水，展現出充滿活力的躍動感，LUNASOL在這一季也把大自然的海灘風光幻化為彩妝，陽光映染在沙灘、光澤閃耀的珍珠母貝、深淺漸層的海灣風光等等，一幕幕交織出眾人期待的夏日光影，展現熱力四射的活力。

一項經典又受到歡迎的晶巧霓光眼彩盒推出兩款限定色調，#39以珍珠貝殼的虹光為主題，淺淺的紫色注有滿滿的細緻珠光，一抹鵝黃的主色調帶出豔陽高照，相當具有透明感；#EX40則是以落日餘光的光輝映滿沙灘，大地色與珊瑚粉橘的色澤搭配，溫暖又柔美，是一款很好上手的眼盤。

值得注意的是，不僅在眼影上運用紫色為靈感，這次頰彩、唇彩以及指彩，也都推出紫丁香色調的單品，看起來似乎有點距離，但上臉卻是意外可愛又能掃除蠟黃的色調，而且加入珠光之後，更能顯露出紫色的通透與輕盈，非常適合夏季炎熱的天氣使用，更顯妝容的澄澈。

這一季Dior彩妝創意總監Peter Philips以法國里維拉的波西米亞度假氛圍為靈感，將蔚藍海灘、金色沙灘、炙熱陽光融入全新的五色眼影盤之中，總共推出#333天使珊瑚、#933人魚珠光兩個不同氛圍的眼影盤，前者以大地色系的橘棕調為主，後者則是呈現出薰衣草紫與薄荷藍的清爽氛圍，透過細膩珠光演繹陽光灑落海洋的波光粼粼。