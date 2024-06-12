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精品香水特賣會19日登場！FERRAGAMO淡香水150元就有　超狂下殺1折起

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

鋒恩法意即將在6月19日至21日，舉辦香水特賣會，超過25個國際精品香氛下殺1折起，包括有：ANNA SUI、Montblanc、dunhill、FERRAGAMO、LANVIN、ELIE SAAB等，更是有不少美妝保養品單一特價，而且購買滿4件直接現折200元，超狂下殺絕對必買這三件。

TOP 3：dunhill 經典男性淡香精，30ml，原價1450元、優惠價400元，約28折

鋒恩法意,香水,dunhill,FERRAGAMO,CHOPARD,香氛,特賣會,。（圖／品牌提供）

擅長詮釋男性陽剛帥氣的dunhill在調香師Carlos Benaim的引領下，推出的經典男性淡香精，將英倫紳士的魅力再度全解放，銀劍花、荳蔻搭配普羅旺斯薰衣草的主調，輔以柑橘、橙花的雅緻，還有木黴木、橡樹苔的沉穩內斂，模擬男性令人沉醉的性感。

TOP 2：FERRAGAMO 花漾伊人女性淡香水迷你瓶，5ml，原價600元、優惠價150元，約25折

鋒恩法意,香水,dunhill,FERRAGAMO,CHOPARD,香氛,特賣會,。（圖／品牌提供）

夏季最需要小香隨時帶在身邊補噴，擔心分裝瓶讓香味盡失，迷你的香水絕對是下手最棒的好物，FERRAGAMO的花漾伊人女性淡香水，酸甜紅石榴、櫻花與茉莉的香氣，是一款帶有甜美花果香卻不會讓人聞膩的單品，非常輕柔又甜美的年輕少女感。

TOP 1：CHOPARD 幸福木蘭淡香精，100ml，原價4000元、優惠價850元，約21折

鋒恩法意,香水,dunhill,FERRAGAMO,CHOPARD,香氛,特賣會,。（圖／品牌提供）

著名的CHOPARD可以說是珠寶腕錶的頂奢代表，以Happy Chopard為概念的幸福木蘭淡香精，運用近年很受到歡迎的木蘭花交織桂花，搭配粉紅葡萄柚、義大利柑橘為花香調增添清新氛圍，雪松及香根草的後調展現出溫婉柔美的質感。

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關鍵字：

鋒恩法意, 香水, dunhill, FERRAGAMO, CHOPARD, 香氛, 特賣會

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