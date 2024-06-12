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日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找

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記者蔡惠如／綜合報導

端午之後，馬上迎來真正的體感夏季，每日中午都有破30度以上的高溫，居家業者無印良品也推出一系列降溫小物，其中還有去年在日本、大陸熱賣的「涼感頸圈」，因使用方便加上效果顯著，且重量相當輕盈，從去年就有網友討論，還有不少人等不及直接代購，今年台灣也正式開賣，想買的人不妨去逛一下吧。

▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品「涼感頸圈」，售價490元。（圖／各業者提供）

夏日氣溫高有時真的讓人受不了，但迎向暑假假期怎麼能沒有戶外活動？既然冷氣無法隨身攜帶，涼夏小物一定要帶上，除了手持風扇、涼感濕巾之外，不用電池且方便攜帶的「涼感頸圈」也是好選擇，近期台灣無印良品終於上市去年在日本賣翻的「涼感頸圈」，可別傻傻再找代購！

無印良品涼感頸圈使用環保材質PCM（phase change material）作為填充物，只要在28度C以下便會自然凝固，適合炎熱時配戴，藉以吸收熱氣，讓體感維持在最涼爽的感受。由於素材會依據環境溫度反覆凝固及液化，因此當填充物變為液態後，可放入冰箱冷藏，是夏日隨身必備的涼感小物之一，目前已在台上市，售價為490元。

▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）

▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）

▲ECO COOL涼感頸圈與專屬保冷袋，ECO COOL涼感頸圈售價790元，特價599元；保冷袋售價450元，特價380元。

除了無印良品之外，台隆手創館近期也推出多款秒降溫的涼感環，包括ECO COOL涼感頸圈、SHOBI沁涼舒適涼感環等，還有具夜光效果的COOLOOP夜晚反光急速涼感環，夜間慢跑時也能降溫＋行動安全，以及冰10分鐘「瞬涼」的COOLOOP NUDE急速涼感環等商品，且在店內特設「涼感環商品專區」，再推特定產品77折起優惠。

▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）

▲COOLOOP夜晚反光急速涼感環，M號尺寸售價1,390元、L號售價1,590元。

▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）▲居家業者無印良品、台隆手創館齊推涼感環新品。（圖／各業者提供）

▲COOLOOP NUDE急速涼感環（珊瑚／亞麻／肉桂色），售價1,190元。

關鍵字：

涼感頸圈, 降溫小物, 夏日必備, 無印良品, 台灣开賣

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