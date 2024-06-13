從清潔就開始養護！天然成分99%、頭皮綜合維他命　豐盈髮量輕鬆擁有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

頭皮就跟肌膚一樣，會隨著每天不同的狀態有不同的變化，建議每天在清潔的時候，可以按照當天的狀態，選擇不同的洗髮精，避免過度去除油脂或是滋潤，造成頭皮負擔，近期也有不少洗護好物或是頭皮專用保養，快來為健康頭皮選一支吧。

＃法國黎諾 豐蘊活力洗髮菁，200ml、售價3800元

現在人生活壓力大很多人都有落髮的問題，全新頂級抗老的豐蘊活力系列，蘊含辣木籽蛋白和杏仁蛋白，擁有96%的天然來源成份，每天使用不僅可以達到清潔，更能夠徹底養護頭皮、調理失衡狀態，日日洗出蓬鬆髮絲。

＃rahua 島嶼花園煥活洗髮精，275ml、售價1250元

當髮絲頻繁染燙、熱工具吹整，常常會失去活力以及光澤，變得乾澀枯黃，以充滿熱情的夢幻島嶼加拉帕戈斯群島（Galápagos Islands）為靈感，運用品牌經典成分rahua果油，結合植物性生物素B7、橙皮、紫花苜蓿、木瓜、鳳梨和大麥草等有機蔬果，就像是專為頭髮設計的綜合維他命，滿滿的營養能量在每日洗護的過程中，就可以快速補充流失的維他命B6、A、C、E，迅速補給養護，重現亮麗綢緞髮。

＃歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml、售價1480元

99%源自純淨天然成分的草本豐蘊養髮精華，雙層質地傾注迷迭香精華油、西洋菜萃取以及甘草萃取，對於舒緩頭皮、補充能量特別有感，輕盈的精華水狀質地，使用起來也不會感受到負擔，洗完頭或是乾髮都可以，每天使用連續三周，會更能感受到髮根的健康強韌。