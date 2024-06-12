煩躁黏膩OUT！夏季必買5款「涼感保養」　降溫超有感

記者曾怡嘉／台北報導

隨著夏日腳步的到來，炎熱的高溫真讓人受不了，天熱保養擔心黏膩不舒適？盤點降溫清爽單品，跟著下手讓你隨身自帶送風模式。

▲ALLIE 持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳，60g，850元。

添加薄荷醇一抹舒涼，讓臉及身體防曬之餘還能沁涼舒適，達8小時持久不黏膩又兼顧美肌效果，綠茶檸檬香調的清新嗅覺感受，夏季使用十分推薦。

▲思波綺 瞬亮涼感洗髮乳(升級版)，490ml，290元、瞬亮涼感潤髮乳(升級版)，490ml，290元。

擁有角質層修護效果與紫外線防禦配方，有效防禦熱傷害並修護受損毛鱗片，讓髮質觸感柔順且充滿光澤；而針對髮絲的水分失衡困擾，瞬亮涼感洗潤採用潤澤配方，將水分鎖定在髮絲當中。

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，1,650元。

揉合了檸檬、柑橘、橙花、薄荷等純淨花植，清爽噴霧為頭皮帶來一場沁涼髮香浴，瞬間淨化頭皮氣味，添加甘草、Zn-PCA，可發揮控油效果達48小時，特別適合戴安全帽的機車族、容易流汗出油、髮量多易悶住頭皮的人使用。

▲Aesop 防曬身體乳液 SPF50，150ml，1,350元。

含有綠薄荷葉、檸檬、與薰衣草精油，能為配方注入清爽的夏日香氣。其中綠薄荷精油所帶來的涼爽感受，尤其適合在炎炎夏日使用。綠薄荷的沁涼感能讓您隨時保持身體的涼爽與舒適；清新的氣息更能在容易出汗的夏日時節，讓你隨時做好氣味管理。

▲RMK 沁涼保濕美肌露，150ml，1,450元。

只需一瓶即能迅速補給水分給予保濕，肌膚持續潤澤感。賦予夏天肌膚沁涼舒緩的降溫，清爽的舒適膚觸、具有透出清涼的水潤質地，感受清新舒爽的沁涼薄荷、西洋梨香氛。