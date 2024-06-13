冷氣房肌膚好乾繃！臉部抗老成分直接注入身體保養　水感又奢華

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季在冷氣房裡面空氣乾燥，肌膚常常會感受到緊繃不適，想要維持水潤狀態，身體乳液非常重要，具有養護效果，又不能太過滋潤，身體精華也是很棒的選擇。

＃BYREDO 莫哈維之影身體乳液，225ml、售價2250元

以沙漠綻放透明的幽靈花為靈感，充滿空靈又優雅的莫哈維之影誕生，運用黃葵籽、紫羅蘭、木蘭等氣息，相當別具特色，其身體乳液質地清爽好吸收，淡雅的香氣可以打造出偽體香的氣息，即使在夏季使用也有滋潤親膚感。

＃碧兒泉 奇蹟三重酸煥膚身體精華，200ml、售價2400元

護膚級規格打造身體養護，直接添加5%果酸、水楊酸、二代果酸三種酸類的成分，更是運用臉部保養會運用的專利奇蹟溫泉活萃、玻尿酸，特別適合夏季肌膚容易出現痘痘問題，同時可以改善關節暗沉、粗糙顆粒的狀況。

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老身體精華，100ml、售價7600元

德國頂級科研品牌DR. BARBARA STURM向來在成分專精，2024年推出水潤的身體精華，自律彈力蛋白複合物、馬齒莧、穀胱甘肽、雙重玻尿酸與褐藻等，不僅是滋潤肌膚而已，可以達到抗老撫紋的效果，重現彈力細嫩的膚況。

＃迪奧 MISS DIOR玫瑰潤膚乳液，175ml、售價2570元

MISS DIOR一直都是亞洲最熱賣的香氣，不僅擁有療癒甜美的香氣，更是添加格拉斯玫瑰萃取成分，在瓶身設計上更是選用浪漫的粉紅色，搭配滿版的經典千鳥格紋，展現出優雅時髦的質感，水潤質地養護出絲緞級平滑膚況。

＃SHIRO 保濕身體乳，195g、售價1200元

在日本爆賣的SHIRO櫃位永遠擠滿人，超強人氣非常受到歡迎，除了香水單品之外，身體乳也是很多人愛用持續回購的單品，更是有多種香味可以挑選，包括：皂香、白百合、白茶，水潤保濕質地一抹秒吸收，可以提供肌膚滋潤養護。