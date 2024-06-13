fb ig video ETtoday search mobile

SEVENTEEN珉奎把機場當伸展台曬緊實身材！「CK男神」同款單品曝光

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣男子團體SEVENTEEN 成員珉奎 (Mingyu)，擁有187cm身高和帥氣臉蛋，一舉一動受到矚目，近日他現身仁川機場，休閒又率性的機場造型引發討論，一身簡單的T恤搭配牛仔褲也電力破表，好身材完全藏不住。

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲珉奎於12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力 。（圖／品牌提供）

珉奎於12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力，他穿著Calvin Klein標誌短袖上衣搭配上直筒牛仔褲，都是相當基礎百搭的品項，卻不減星味，直接把機場當伸展台在走。此外，他運用棒球帽和皮帶配件進行疊搭，將身材比例拿捏得相當好，若隱若現緊實身材，將大長腿完美放送。而珉奎也相當寵粉，露出微笑、揮手與粉絲問好，散發帥氣魅力。

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲▼CK 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein標誌短袖上衣以及直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）

同時，韓星路雲即將來台，他以韓團SF9正式出道，近年來成功轉型演員，憑著戲劇《戀愛不可抗力》王牌律師「張申侑」一角色爆紅，獲《2023 KBS演技大賞》的「男子最優秀演技獎」，而他身高191公分，擁有完美臉蛋以及大長腿比例，擄獲不少粉絲。此次路雲來台主要就是為了站台Bottega Veneta 台北101旗艦店，當天受邀嘉賓還有賈靜雯、薛仕凌、方郁婷、林映唯與宋柏緯等名人，將與品牌一同揭幕由創意總監Matthieu Blazy悉心打造，揉合當代摩登美學的百坪藝術空間。

▲▼ 陸雲 。（圖／品牌提供）

▲路雲將在6月14日站台Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

SEVENTEEN, 珉奎, 男團, 機場穿搭, 韓流

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

熱搜甄嬛傳「甘露寺美甲」是什麼？絕美裸色漸層被封「美甲的盡頭」 即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找 營養師教減脂食物「紅綠燈挑選法」　紅燈區高熱量吃錯超NG 美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃 5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 煩躁黏膩OUT！夏季必買5款「涼感保養」　降溫超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面