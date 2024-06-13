SEVENTEEN珉奎把機場當伸展台曬緊實身材！「CK男神」同款單品曝光

記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣男子團體SEVENTEEN 成員珉奎 (Mingyu)，擁有187cm身高和帥氣臉蛋，一舉一動受到矚目，近日他現身仁川機場，休閒又率性的機場造型引發討論，一身簡單的T恤搭配牛仔褲也電力破表，好身材完全藏不住。

▲珉奎於12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力 。（圖／品牌提供）

珉奎於12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力，他穿著Calvin Klein標誌短袖上衣搭配上直筒牛仔褲，都是相當基礎百搭的品項，卻不減星味，直接把機場當伸展台在走。此外，他運用棒球帽和皮帶配件進行疊搭，將身材比例拿捏得相當好，若隱若現緊實身材，將大長腿完美放送。而珉奎也相當寵粉，露出微笑、揮手與粉絲問好，散發帥氣魅力。





▲Calvin Klein標誌短袖上衣以及直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）

同時，韓星路雲即將來台，他以韓團SF9正式出道，近年來成功轉型演員，憑著戲劇《戀愛不可抗力》王牌律師「張申侑」一角色爆紅，獲《2023 KBS演技大賞》的「男子最優秀演技獎」，而他身高191公分，擁有完美臉蛋以及大長腿比例，擄獲不少粉絲。此次路雲來台主要就是為了站台Bottega Veneta 台北101旗艦店，當天受邀嘉賓還有賈靜雯、薛仕凌、方郁婷、林映唯與宋柏緯等名人，將與品牌一同揭幕由創意總監Matthieu Blazy悉心打造，揉合當代摩登美學的百坪藝術空間。





▲路雲將在6月14日站台Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動 。（圖／品牌提供）