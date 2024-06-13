LG新無線吸塵器主打寵物家庭　618推加購優惠6折起

▲LG新款手提無線吸塵器，有提供毛孩家庭的獨特設計。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著國人養寵比例持續提升，家中空氣品質與環境潔淨成為飼主們日益關注的課題。針對寵物家庭的特殊需求，家電品牌LG和Dyson推出以毛孩居家清潔為訴求的產品，為寵物及其飼主提供更方便打理居家的新選擇。

LG近期在台推出LG CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器，強調專門針對寵物家庭設計。此款吸塵器具集塵壓縮功能，可壓扁蓬鬆毛屑，大幅提升集塵容量，並刮除纏繞在水洗氣旋上的毛髮，配備高速震動除蟎吸頭，每分鐘拍打四千次，能徹底清除深層塵蟎與過敏原，確保家中環境無微塵、無過敏源，保護毛孩與家人健康。

該系列產品還具備乾吸、濕拖雙功能和智慧供水系統，可根據地板材質和環境調整水量，是毛孩家庭不可或缺的清潔助手。適逢年中618購物節，業者推出6月底前至LG官方線上商城購買CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器，加購吸頭或自動集塵座享優惠6折起，加購濕拖吸頭，再送拋棄式抹布一組。透過LINE購物進入官網購買指定機種型號，還可享500點的LINE POINTS點數回饋。

Dyson也針對寵物家庭，主打旗下Purifier Big+Quiet Formaldehyde和Purifier Cool Formaldehyde系列空氣清淨機，內建固態甲醛感應器，搭配催化濾網，能持續捕捉並分解甲醛分子，轉化成水和二氧化碳，且不需更換濾網。在悶熱潮濕的梅雨季節，強調可有效捕捉寵物毛髮和異味，提供更清新、健康的居住環境。