fb ig video ETtoday search mobile

LG新無線吸塵器主打寵物家庭　618推加購優惠6折起

>

▲LG新款手提無線吸塵器。（圖／各業者提供）

▲LG新款手提無線吸塵器，有提供毛孩家庭的獨特設計。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著國人養寵比例持續提升，家中空氣品質與環境潔淨成為飼主們日益關注的課題。針對寵物家庭的特殊需求，家電品牌LG和Dyson推出以毛孩居家清潔為訴求的產品，為寵物及其飼主提供更方便打理居家的新選擇。

LG近期在台推出LG CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器，強調專門針對寵物家庭設計。此款吸塵器具集塵壓縮功能，可壓扁蓬鬆毛屑，大幅提升集塵容量，並刮除纏繞在水洗氣旋上的毛髮，配備高速震動除蟎吸頭，每分鐘拍打四千次，能徹底清除深層塵蟎與過敏原，確保家中環境無微塵、無過敏源，保護毛孩與家人健康。

▲LG新款手提無線吸塵器。（圖／各業者提供）

該系列產品還具備乾吸、濕拖雙功能和智慧供水系統，可根據地板材質和環境調整水量，是毛孩家庭不可或缺的清潔助手。適逢年中618購物節，業者推出6月底前至LG官方線上商城購買CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器，加購吸頭或自動集塵座享優惠6折起，加購濕拖吸頭，再送拋棄式抹布一組。透過LINE購物進入官網購買指定機種型號，還可享500點的LINE POINTS點數回饋。

▲LG新款手提無線吸塵器。（圖／各業者提供）

Dyson也針對寵物家庭，主打旗下Purifier Big+Quiet Formaldehyde和Purifier Cool Formaldehyde系列空氣清淨機，內建固態甲醛感應器，搭配催化濾網，能持續捕捉並分解甲醛分子，轉化成水和二氧化碳，且不需更換濾網。在悶熱潮濕的梅雨季節，強調可有效捕捉寵物毛髮和異味，提供更清新、健康的居住環境。  

關鍵字：

家電, 寵物, 清潔, 空氣, 濕拖

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

熱搜甄嬛傳「甘露寺美甲」是什麼？絕美裸色漸層被封「美甲的盡頭」 日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找 即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 營養師教減脂食物「紅綠燈挑選法」　紅燈區高熱量吃錯超NG 美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃 5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面