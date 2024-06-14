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GUCCI香水下殺4折！年中特賣會線上就能逛　最高15%回饋立刻掃貨

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美妝香氛代理商盧亞即將在6月14日至25日舉辦Beauty Gallery年中慶特賣會，超多精品香水、彩妝或是保養都有超殺優惠，最低下殺3折起，重點是不需要出門就可以輕鬆線上逛，首三日限定Line Points加碼10%，新客消費滿1500元，Line Points再加碼5%，輸入HAPPY618還有消費滿520元免運。到底有哪些好物該買，直接TOP 3讓你搶先逛。

TOP 3：LAURA MERCIER蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉，原價1780元、特價999元

盧亞,LAURA MERCIER,蘿拉蜜思,Dolce & Gabbana,GUCCI,香水,特賣會,。（圖／品牌提供）

蘿拉蜜思的煥顏透明蜜粉一直都是品牌超熱賣的經典好物，這次推出超殺的優惠，不用千元就可以直接帶回家，剛好超適合現在夏季立刻使用，今年夏天終於不用再擔心厚粉脫妝，輕鬆擁有韓系白開水透亮膚質。

TOP 2：Dolce & Gabbana 淺藍心動印記女性淡香水，100ml、原價3900元、特價2730元

盧亞,LAURA MERCIER,蘿拉蜜思,Dolce & Gabbana,GUCCI,香水,特賣會,。（圖／品牌提供）

全台唯一官方通路代理的Dolce & Gabbana以絕美的義大利氛圍，帶來許多優雅又具有歐美風情的單品，這一款淺藍心動印記女性淡香水，之前在台灣上市就超受好評，快閃店延長加開，專屬夏季的中性木質果香氣息，讓人一秒飛卡布里島，義大利西西里的馬约里卡陶瓷瓶身，簡直藝術品。

TOP 1：GUCCI 花悅女性淡香精，100ml、售價6200元、特價2480元

盧亞,LAURA MERCIER,蘿拉蜜思,Dolce & Gabbana,GUCCI,香水,特賣會,。（圖／品牌提供）

GUCCI旗下最受到歡迎的花悅女性淡香精，高級感花香調，可以展現出專屬女性的柔美風格，淡雅粉紅色的瓶身包裝，展現出簡約浪漫的氛圍，原價6200元直接打4折，可以說是挑戰市場最低價，人手一瓶送人自用都相宜。

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關鍵字：

盧亞, LAURA MERCIER, 蘿拉蜜思, Dolce & Gabbana, GUCCI, 香水, 特賣會

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