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成熟大人是怎麼做好人際關係相處？初學者別怕失敗是關鍵

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齋藤孝,幸福文化,什麼是真正的朋友。（圖／IG）

文／齋藤孝　圖／幸福文化、sooyaaa__ IG

什麼是成熟大人的相處方式？

如同你有你的各種想法、情緒，對方也有他們的各種想法和情緒，不會照你所想的去做。

訊息明明顯示已讀，卻遲遲收不到回覆，「怎麼會這樣？」為此感到心煩意亂而陷入不安。

原本以為是好朋友的人突然變得冷淡，看到他跟別人有說有笑的模樣，感覺很孤單。

大家約好一起去玩的時候，只要一次沒去，就會受到冷落與排擠。明明已經告訴他們，自己是因為有事才不能去的啊！

只要有一點點風吹草動，情緒就會出現裂痕，內心掀起波瀾。

在這種情況下，不知道該怎麼讓自己的心情平復下來。

即使已經一腳踏進大人的世界，但終究還是人際交往這條路上的「初學者」。

齋藤孝,幸福文化,什麼是真正的朋友。（圖／IG）

在自己與他人之間，到底該怎麼辦才好呢？

各位還不熟悉成熟的相處方式，因為彼此都還不成熟，很容易在情緒不穩定時，直接把當下的情緒宣洩在對方身上，就很容易發生摩擦。

無法考慮到對方的心情，一不小心就傷害了對方，也因為彼此都還不夠成熟，處得不好也是很正常的事。

只要累積經驗，就能漸漸地成熟起來。就像操作智慧型手機、電腦、遊戲機或是樂器，初學者都需要時間摸索，但只要一直練習，習慣以後就會熟練。

只要做出各種努力，習慣之後自然就會遊刃有餘。不管是與朋友、還是與其他人相處，都是相同的道理。

只不過，初學者千萬不要因為「害怕失敗」而失去想努力練習的心情。

若是不累積經驗，自然不會習慣，永遠都會處於初學者的狀態。

雖然周圍的人跟你都是初學者，但請努力練習，讓自己儘快習慣並早日擺脫不習慣的狀況。

齋藤孝,幸福文化,什麼是真正的朋友。（圖／IG）

當你長大以後，如果周圍的人都能用成熟的方式來溝通，卻只有你一個人還不成熟的話，很可能會讓大家敬而遠之。

雖然大家不會挑明地說：「你怎麼還像個孩子一樣！」

假如與朋友之間發生不愉快的事，要不要換個想法，刻意以比較輕鬆的感覺來面對呢？

「這是提升經驗值的機會！」

「只要能克服這個難關，是不是就能為自己加分了？」

不用太過於煩惱，只要理解到對方也是因為還不成熟才會這樣，隨著你的經驗值不斷增加，就比較不容易因此受到打擊，就能夠想到「哦，原來是這麼回事啊！」

有時候也會明白，「像這種情況，可以這樣處理」，提升人際關係的基礎能力之後，自己也會變得很輕鬆。

當然，如果是惡意的霸凌就另當別論了，應該請第三者、最好是大人幫忙處理。

 齋藤孝,幸福文化,什麼是真正的朋友。（圖／IG）

作者：齋藤孝

書名：《什麼是真正的朋友》

簡介：1960年生於靜岡縣，明治大學文學部教授。東京大學法學部畢業，東京大學研究所教育學研究科博士學程畢業後，轉任現職。專業領域為教育學、身體論、溝通論。

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關鍵字：

齋藤孝, 幸福文化, 什麼是真正的朋友

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