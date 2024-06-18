Onitsuka Tiger精品級秀款台灣將開賣！首款粗跟鞋、 V領洋裝全日本製

記者鮑璿安／台北報導

日本時尚品牌 Onitsuka Tiger 鬼塚虎從運動領域跨界，今年3月登上米蘭時裝周伸展台，發表的2024 秋冬都市冬日（Urban Winter）系列，蘊含精品級別工藝和日系美學，所有單品均為日本製造，預計於7月後陸續在台上市，有何亮點一起來看看。





▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎2024秋冬米蘭時裝秀款 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger此次以更加都會、創新的視角打開秋冬系列，當然運動基因依舊深植其中，「都市冬日」靈感來自冬日美景，運用濕法塗層設計描繪出東京突降暴風雨的狀態，似乎與台北也有神似之處。系列囊括大衣、西裝外套、裙裝等，運用品牌標誌性黄色搭配灰黑色調，新穎的剪裁彰顯收腰廓形；在秋季而生的雙層羊絨衛衣賦予全新疊搭靈感，可作為外衣搭配同系列外套或上衣。

▲針織拉鍊領圍脖、首款 V 領露肩洋裝也誕生，形塑更為休閒的樣貌。（圖／品牌提供）





▲鬼塚虎標誌性黃色粗跟鞋 。（圖／品牌提供）

針織拉鍊領圍脖其靈感來源為品牌最具代表性的休閒上衣；首款 V 領露肩洋裝也誕生，形塑更為休閒的樣貌，搭配粗跟鞋首度亮相米蘭時裝秀。當然，受人矚目的還有全新鞋款及肩背包，前者使用橡膠鞋底材質與健行靴結合；後者則為皮革雙層包，混合元素的設計碰撞強烈美學。





▲Jennie穿著 adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE鞋款 。（圖／品牌提供）

另一大焦點，Jennie以自身的時尚影響力，親自上陣帶貨CLOT GAZELLE，她綁起俐落包頭身穿針織Polo衫，演繹起時髦又率性的運動穿著。這雙煥然一新的Gazelle鞋履，汲取傳統麻布鞋工藝，拼接縫合麂皮與紡織鞋面，同時搭配定制成型的內襯提升著用舒適感，整體更散發出夏季時節的輕盈感，而鞋身標誌性三條線特別取用玻璃珠手工刺繡的點綴方式，輕鬆切換舒適和優雅的不同姿態。