高雄夢時代《名偵探柯南》限定店登場　《貓福珊迪》高捷療癒開張

▲柯南、貓福珊迪可愛IP不約而同在高雄開出快閃店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著暑期來臨，高雄掀起一波主題快閃店熱潮。日本知名動漫《名偵探柯南》及療癒系角色《貓福珊迪》，分別在統一時代百貨及高雄捷運站設立期間限定店，為南台灣帶來濃厚的動漫氣息與滿滿的療癒力。

柯南迷們引頸期盼的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》快閃店，已於6月13日在統一時代百貨高雄店率先開幕。現場以劇場版為主題，營造出濃厚的電影氛圍。店內陳列超過百種周邊商品，從日版限定的紀念幣、壓克力卡套，到劇場版專屬的大方枕、郵票等應有盡有。

柯南快閃店也推出多項消費滿額贈禮活動，包括全彩珍珠光明信片、SNS風透卡等，每周更換不同款式。首兩周加碼再送特製A4銀箔圖卡，數量有限送完為止。且北中南三地將會發行專屬圖樣的紀念收藏卡，共18款供粉絲蒐集。假日還有柯南人偶見面會，6／22將在高雄店與粉絲相見歡。

高雄夢時代表示，6／13至6／19期間，推出APP會員限定開幕滿額現抵優惠，活動期間於快閃店當日單筆消費滿999元，即可現抵100元，限量150名；6／13至7／23期間APP會員消費滿500元，即可於夢時代APP兌換抽獎券，有機會獲限定商品，包括售價8,070元的「名偵探柯南英國時尚托特包-赤井」，以及售價7,250元的「名偵探柯南後背包-基德」。

而以可愛貓咪聞名的《貓福珊迪》，則將在6／21進駐高雄捷運站。這次貓咪們化身為熊貓造型，在店內設置八大拍照打卡點。從入口的「萌喵立體大集合」、「熊貓喵三劍客」，到店內的「大嗑甜食區」、「相親相愛抱抱區」等，處處都是療癒滿點的場景。

《貓福珊迪》店內也不乏吸睛商品，如鯊魚喵「滑鼠墊」、炸蝦喵「無線充電盤」、兔兔喵「車用套組」等，將萌趣與實用性完美結合。此外還有各式各樣的美食喵、動物喵系列周邊，讓貓奴們絕對很滿意。