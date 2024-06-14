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京站618購物節滿2200元折120元　再推畢業季餐飲優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來618購物節，京站時尚廣場線上與線下同步推出多重優惠活動，即起至7／3期間，涵蓋服飾、鞋包等多種商品，伴隨著豐富的折扣和回饋，線上消費滿2,200元可折抵120元，還有搭配LINE購物推最高18%回饋，且針對畢業季聚餐，也推特定餐飲優惠，Mo-Mo-Paradise壽喜燒10人同行，可享1人免費。

▲京站618優惠。（圖／業者提供）

▲京站KBF滿3,500元現折350元 ，滿6,000元現折800元。（圖／業者提供）

京站時尚廣場在網購平台Qonline推出「618年中狂歡慶」，會員消費滿2200元即可享120元折扣，且6／18前使用LINE購物下單，特定單一商品可享15%折扣，首購者還可再享3%的整單折扣，最高可達18%優惠；實體店面同推促銷，全館服飾和鞋包消費滿3,000元，即可獲得300元抵用券。

▲京站618優惠。（圖／業者提供）▲京站618優惠。（圖／業者提供）

▲index單件8折、兩件7.5折、三件6折。

針對即將畢業或求職的新鮮人，京站也特別推出一系列的服飾優惠。包括index品牌的單件服飾享8折、兩件7.5折、三件6.8折；KBF品牌購物滿3,500元現折350元，滿6,000元現折800元；Dr. Martens消費滿3,000元可現折300元，滿5000元現折600元。

▲京站618優惠。（圖／業者提供）

▲Dr. Martens 6／23前，消費滿3,000元現折300元 、滿5,000元現折600元。

多家餐廳也推出特別的美食優惠活動，Mo-Mo-Paradise壽喜燒10人同行1人免費，還有機會抽中iPad Pro和Leica SOFORT2。饗食天堂6／28前12人同行1人免費，金色三麥也推出謝師宴套餐，並提供各種優惠附加服務。

京站表示還有618限定加碼，消費者在6月18日當天使用街口支付結帳，可享受10%的街口券回饋、8%的街口幣以及6%的街口卡回饋，最高回饋幅度可達42%。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

新光三越電商平台skm online推出「618夏拚購物季」，即起至6／23期間，全站精選商品最低4折起。6／15至6／18推全站單筆消費滿5,000元，即可獲贈5000點skm points。此外，beautySTAGE美麗台引進韓國人氣美妝選物店OLIVE YOUNG的多款熱銷品牌，包括Torriden 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華、BRINGGREEN速效精華等。並有Apple iPad新機系列限量販售。恆隆行hengstyle超級品牌週精選Dyson、Honeywell、Sodastream等品牌，全面56折起。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲新光三越PHILIPS飛利浦 毛小奈抗敏寵物清淨機AC3681，原價31,990元，特價15,990元。
微風精品線上618年中盛典即起至6／23展開，主打全站商品最低2折起，國際精品最低4折起，使用折扣碼「BO12」還可再享12%折上折優惠。MICHAEL KORS、KATE SPADE等國際品牌也參與優惠活動，推出部分包款下殺41折。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲MICHAEL KORS WHITNEY 緹花LOGO防刮翻蓋磁釦手提、斜背二用包焦糖色(中) ，原價20,290元，特價8,299元；BVLGARI Fragment 藤原浩聯名款手提、肩背托特包，原價59,800元，特價39,800元。
即起至6／20期間，全站商品限時5折起，並推出每日折抵618元優惠。旅行裝備如AZPAC Trucker行李箱64折、露營好物AEROGOGO多功能充氣幫浦、日本名品音響鐵三角無線黑膠Sound Burger也有優惠。即起至6／18登入誠品線上618活動頁，還能加碼領取誠品生活指定實體商場618元電子抵用券。

▲百貨推618促銷，新光三越消費滿5,000元送5000點。（圖／各業者提供）

▲誠品線上AZPAC Trucker 30吋防爆煞車行李箱，推薦價7,480元。

關鍵字：

618購物節, 京站時尚廣場, 折扣優惠, 美食, 畢業季

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