愛地球有共識！sisley養水草維持生態平衡、IPSA用流金水空瓶做彩虹桌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

近年環保成為很重要的議題，永續經營才能把美好留給下一代，保養品牌sisley與IPSA最近都有愛地球的活動，不僅幫助環境的保護，更是落實回收再利用，減少地球污染。

＃sisley 全球植物力量挑戰

從2022年開始的「植物力量挑戰」，sisley透過鼓勵員工走路、跑步的綠色行動，減少二氧化碳排放量，同時幫助澳洲與墨西哥栽種更多樹木，落實生態多樣性的理念，2024年再度發起挑戰，積極復育水中植物「水草」，不僅可以持續幫助地球減碳，更可以幫助數千種水中生物提供食物與棲息地，保持生態平衡。

不僅用實際行動支持，在企業營運上面，也是從2011年就開始改革，把生產基地屋頂改用太陽能源，透過供電系統每年可以減少約44噸二氧化碳，同時也進行工廠廢水處理中心水質淨化，避免污染地球，各項單品也陸續進行可回收環保包裝，還有補充瓶的設計，避免過多資源浪費。

＃IPSA 瓶轉傢俱藝術展

繼去年與學校合作推出回收瓶身改造穿搭藝術設計，2024年IPSA再度把粉絲用完的流金水與ME乳液，重新賦予生命，攜手學生製作出具有質感的木頭傢俱，在框架上運用多種空瓶組裝建構，讓一種傢俱擁有多種功能，同時又可以打造出別具特色的質感單品。

瓶轉傢俱藝術展也在14日開始於全台進行巡迴展出，首站就進駐台北華山1914文化創意產業園區，不僅有可愛的攝影專區，還有人氣插畫家包大山的熊超人現身會場，超可愛專屬設計，只要來現場就能捕捉，而且體驗拍照以及拿明信片，還能夠免費到櫃上兌換30ml流金水試用，超級好康立刻朝聖。