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Dior限量夏日度假香氛、Diptyque暖陽香　讓人彷彿置身地中海

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記者曾怡嘉／台北報導

夏日沐浴在陽光之下，你會用怎樣的氣味來形容呢？Dior推出限量夏日度假系列與陽光假期身體系列，充滿度假風情的色調與香氣，噴在身上讓美好香氣如影隨形，diptyque同樣推出主打暖陽香調的夏日系列，宜人的香氣讓人感受彷彿置身在地中海悠遊其中。

▲▼夏日香氛。（圖／品牌提供）

▲迪奧香氛世家系列-陽光假期潔膚露、潤膚乳液。

Dior推出《限量夏日度假系列》與全新《陽光假期身體系列》，讓旅者的靈魂在大自然懷抱中遠離塵囂，沐浴在無窮的寧靜與美好。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri致敬迪奧先生對悠閒和輕盈生活的追求，重新詮釋經典Toile de Jouy約依印花圖騰，

▲▼夏日香氛。（圖／品牌提供）

▲迪奧香氛世家系列 夏日度假系列香氛。

▲▼夏日香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲三款不同顏色的限定禮盒包裝。

以充滿度假風情的璀璨色彩於純白外盒演繹盛夏風光，為三款精選夏日香氛《伊甸岩度假》、《晚夏茉莉》、《陽光假期》穿上一縷仲夏熱情。並以同款圖騰打造限量的奢華旅行隨身瓶，完美展現迪奧對南法風情的深厚情感。

▲▼夏日香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（左）Diptyque限量暖陽髮香噴霧、（右）限量暖陽淡香水

Diptyque再度推出限量夏日系列，讓人彷彿置身地中海，給人舒適夏日體驗。燦爛陽光照耀之下，炫目浪花的海洋氣息與沁人心脾的花香完美交融；葉片的光影投映到岸邊斑駁的白色牆面之上，景致美不勝收。

▲▼夏日香氛。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（後）限量柏樹、檸檬草、無花果香氛蠟燭禮盒、（前）限量檸檬草香氛蠟燭。

這系列仍主打限量暖陽香調，重溫地中海自然風情與獨特仙人掌營造的夏日氣息。限量暖陽香調富含花香調及果香調，鳶尾與茉莉相映成趣，淋漓展現於淡香水和髮香噴霧中。

▲▼夏日度假香氛。（圖／品牌提供）

▲diptyque  限量戶外身體噴霧、限量暖陽臉部與身體香氛噴霧。

值得一提的是，暖香香調首度運用於不含酒精的臉部與身體香氛噴霧，讓在度假中能安心噴灑在臉部、身體，一種全新的賦香方式讓人期待。

關鍵字：

夏日, 香氛, 限量系列, 地中海, 迪奧

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