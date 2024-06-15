Apo忍腳傷擺拍露貴公子氣息　與李俊昊好默契戴紅寶石珠寶錶

▲伯爵品牌形象大使李俊昊穿戴PIAGET Polo Emperador系列18K白金紅寶石鑽石鏤空陀飛輪腕錶與頂級珠寶亮相。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）歡慶創立150周年，日前於巴黎盛大舉辦The Essence of Extraleganza頂級珠寶展，品牌形象大使韓星李俊昊、泰國男星陳立波Apo、大陸女星童瑤與品牌好友羅莎蒙派克（Rosamund Pike）均盛裝出席，Apo於活動當天不慎扭傷腳踝，他坐著輪椅進場，遇到要拍照時刻仍忍著痛站著擺pose，相當敬業，他也展現與李俊昊的好默契，都戴紅寶石錶亮相。

▲李俊昊戴的PIAGET Polo Emperador系列18K白金紅寶石鑽石鏤空陀飛輪腕錶，約 40,400,000元。





▲伯爵品牌形象大使陳立波Apo別著龍年限定胸針搭紅寶石鑽石珠寶錶出席晚宴。

▲Apo戴PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶腕錶， 57,500,000元。

若不說Apo腳受傷得拄拐杖，他與伯爵所發布的活動照，張張帥氣，看不出來他其實得拄著柺杖，當天他別著龍年限定胸針，搭面盤鑲滿紅寶石、錶圈與鍊帶鑲嵌鑽石的Limelight Aura珠寶錶，而身穿白西裝的李俊昊則將Treasures系列18K白金紅寶石羽翼耳環當胸針戴，手腕上為Polo Emperador系列18K白金紅寶石鑽石鏤空陀飛輪腕錶，流露貴公子氣息。

▲伯爵品牌形象大使童瑤戴PIAGET The Essence of Extraleganza祖母綠鑽石項鍊。

▲英國女星羅莎蒙派克戴伯爵最新Extraleganza 18K玫瑰金藍寶石及彩色寶石項鍊，笑得燦爛。

大陸女星童瑤與英國女星羅莎蒙派克也受邀出席伯爵晚宴，兩人均佩戴全球唯一的Extraleganza系列項鍊，展現華麗氣勢。珠寶展有巨星助陣還有CHAUMET，日前於義大利威尼斯發表En Scene頂級珠寶系列，韓星宋慧喬、車銀優同框被譽為「貴族姊弟」，大陸女星高圓圓也現身水都捧場，星光熠熠。





▲宋慧喬（左）與車銀優合體出席CHAUMET於威尼斯舉辦的頂級珠寶展。（圖／翻攝chaumetofficial IG）





▲高圓圓也盛裝出席CHAUMET頂級珠寶晚宴。（圖／翻攝chaumetofficial IG）