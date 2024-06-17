星巴克6／17起「全品項第二杯折100」　85度C多多第二杯25元

▲星巴克星冰樂推出優惠。（圖／業者提供、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

盛夏持續，面對每天有30度以上高溫，加上部分地區雨不停，心情有點鬱悶的話，不妨去喝杯咖啡振奮一下，星巴克從6／17起一連兩天，推出「第二杯折100元」優惠，幾乎全現做品項都在回饋之列，而且只要點大杯就可享優惠，星冰樂使用該優惠大杯單杯平均不到100元。

星巴克今6／17、6／18限定兩天推出「相約上班日！第2杯折$100」優惠活動，消費者至店購買兩杯大杯冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折價100元優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

而除了每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料之外，其他品項都可享此優惠，意即星冰樂系列也在折價選項之內，以星冰樂最基礎的「香草風味星冰樂」為例，大杯定價115元，兩杯原價230元，折價後為130元，平均單杯為65元。大杯那提原價135元，折價後為2杯吧170元，平均單杯為85元。

85度C近期針對夏日狂歡年中慶再加碼，6／20起到6／30期間，連續10天推出兩款芒果飲品「芒果茶王」和「芒果多多」大杯任選第二杯特價25元。6／20至7／3前還有「雪藏提拉米蘇」和「芋香布蕾蛋糕」長條蛋糕第二件半價優惠，讓下午茶能更有小確幸。



cama café一年一度會員年中慶即將於6月登場，首先加入新會員送百元咖啡金，在6／30前下載cama café APP並完成註冊成為新會員，可獲得全飲品10元折價券10張；6／10至6／30連續三周，可透過APP每周領取50元咖啡金，不論新舊會員皆同享優惠。

6／5至6／19會員透過cama café APP「寄杯領取」功能購買指定品項，根據購買組數可獲得「買15送2」、「買35送5」、「買55送9」、「買100送18」等超值優惠，最低折扣相當於85折起。其寄杯優惠品項包括經典拿鐵、經典美式、卡布奇諾、特調咖啡、微韻輕拿鐵、經典燕麥拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、大杯高山錫蘭鮮奶茶、大杯高山錫蘭茶、大杯清焙烏龍茶。