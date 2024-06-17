fb ig video ETtoday search mobile

秀智嘟嘴比愛心6連拍最美範本！穿背心露螞蟻腰秀粉紅錶

>

▲▼秀智Longines 。（圖／翻攝IG）

▲南韓女星秀智演繹浪琴粉紅色面盤的CONQUEST征服者系列三針日期錶。（圖／翻攝skuukzky IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「國民初戀」秀智近期忙著宣傳與朴寶劍主演的電影《Wonderland》外，也抓緊時間為代言的瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines）宣傳，穿上白色背心褲裝隱約露出螞蟻腰，搭配年度主力錶款征服者系列（Conquest）粉紅色面盤的三針日期錶，帥氣中不失甜美，她再送上嘟嘴比愛心、閉眼捧臉、手比V字等6連拍俏皮照，展現女神氣場。

▲▼秀智Longines 。（圖／翻攝IG）

▲秀智身穿南韓設計師品牌avouavou白背心配西裝褲展現俐落風格。（圖／翻攝skuukzky IG）

秀智所穿的白色絲綢Ｖ領背心和長褲，出自南韓設計師品牌avouavou，此品牌以千金風服裝著稱，深受南韓女星喜愛，《淚之女王》金智媛、宋慧喬、朴敏英等無論戲裡戲外，都經常穿avouavou的服裝亮相，特別是剪裁合宜的亮色西裝，襯托出女性自信優雅風采而備受青睞。

▲▼秀智Longines 。（圖／翻攝IG）

▲秀智玩六連拍，表情逗趣可愛。（圖／翻攝skuukzky IG）

為展現浪琴慶祝征服者系列（Conquest）70周年而生的新錶，秀智選穿avouavou俐落背心與長褲，搭配粉紅面的三針日期鍊帶錶，三針版本有錶徑30毫米、34毫米、38毫米等3種尺寸，各有多種色彩款式，另有42毫米的計時腕錶，讓時尚男女都能尋得心儀錶款。

▲▼秀智Longines 。（圖／翻攝IG）

▲浪琴表發表CONQUEST征服者系列三針日期錶。（圖／浪琴表提供）

►周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

►Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻

關鍵字：

秀智, Longines, 浪琴表, avouavou

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」 范冰冰蕾絲裝美翻　盛裝遊馬來西亞大啖美食 凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」 Seiko GPS太陽能錶再升級　百周年紀念錶雙時區與計時功能報到 Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻 宋慧喬遊威尼斯大口吃冰　勞力士伴遊露明星味 羅志祥相中愛馬仕郵差包「不用手拿」　被粉絲笑懶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面