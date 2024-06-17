秀智嘟嘴比愛心6連拍最美範本！穿背心露螞蟻腰秀粉紅錶

▲南韓女星秀智演繹浪琴粉紅色面盤的CONQUEST征服者系列三針日期錶。（圖／翻攝skuukzky IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「國民初戀」秀智近期忙著宣傳與朴寶劍主演的電影《Wonderland》外，也抓緊時間為代言的瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines）宣傳，穿上白色背心褲裝隱約露出螞蟻腰，搭配年度主力錶款征服者系列（Conquest）粉紅色面盤的三針日期錶，帥氣中不失甜美，她再送上嘟嘴比愛心、閉眼捧臉、手比V字等6連拍俏皮照，展現女神氣場。





▲秀智身穿南韓設計師品牌avouavou白背心配西裝褲展現俐落風格。（圖／翻攝skuukzky IG）

秀智所穿的白色絲綢Ｖ領背心和長褲，出自南韓設計師品牌avouavou，此品牌以千金風服裝著稱，深受南韓女星喜愛，《淚之女王》金智媛、宋慧喬、朴敏英等無論戲裡戲外，都經常穿avouavou的服裝亮相，特別是剪裁合宜的亮色西裝，襯托出女性自信優雅風采而備受青睞。





▲秀智玩六連拍，表情逗趣可愛。（圖／翻攝skuukzky IG）

為展現浪琴慶祝征服者系列（Conquest）70周年而生的新錶，秀智選穿avouavou俐落背心與長褲，搭配粉紅面的三針日期鍊帶錶，三針版本有錶徑30毫米、34毫米、38毫米等3種尺寸，各有多種色彩款式，另有42毫米的計時腕錶，讓時尚男女都能尋得心儀錶款。





▲浪琴表發表CONQUEST征服者系列三針日期錶。（圖／浪琴表提供）