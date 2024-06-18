范冰冰輕鬆撐起凡人難駕馭的紅裙　飄逸女神造型會大馬粉絲

▲范冰冰穿馬來西亞設計師Bernard Chandran創作的紅色百褶洋裝。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

范冰冰事業版圖往東南亞擴展，接下馬來西亞馬六甲旅遊親善大使一職，近日進行為期3天的造訪行程，州政府特別為她舉辦盛大的粉絲見面會，她穿上馬來西亞知名設計師Bernard Chandran打造的飄逸百褶紅裙，與粉絲近距離互動並親切簽名，見到粉絲熱烈回應還嬌羞捧臉，她在IG上告白「愛上這座城市了」。





▲范冰冰見到粉絲熱烈的回應開心捧臉。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

身負旅遊親善大使重任，范冰冰從服裝造型開始探究馬來西亞文化，3天下來都穿當地品牌設計，包括馬國傳統服飾，以及知名設計師Bernard Chandran設計的紅色洋裝，上身為百褶斜襟綁帶設計，搭配飄逸百褶裙與蓬袖，行走間顯得浪漫，網友盛讚紅色服裝非人人能撐起，但她就是能駕馭且穿出女神氣勢。





▲范冰冰在馬來西亞所到之處都被粉絲包圍，她停下腳步為粉絲簽名。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

3天的馬六甲行程，范冰冰造訪觀光景點、復健中心，也品嘗道地特色食物、甜品，讓她收穫滿滿，她很關心此行是否真正帶來觀光效益，透露已上微博看討論度倍增，讓她安心不少。





▲范冰冰品嘗馬來西亞冰品Durian cendol。（圖／翻攝bingbing_fan IG）