fb ig video ETtoday search mobile

Jennie海邊度假一件洋裝搞定　露美背性感又涼快

>

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie在卡布里島度假，身穿Jacquemus細肩帶露背黑洋裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏日旅行的行李不若冬季沉重，套上T恤、短褲或洋裝就能輕鬆出遊。日前在義大利度假勝地卡布里島工作兼度假的BLACKPINK成員Jennie，做了完美示範，她穿上法國設計師品牌Jacquemus細肩帶黑色洋裝、踩著ALAIA黑色平底鞋，簡單卻有型，一邊品酒、一邊看海，相當愜意。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie搭配ALAIA黑色平底鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jacquemus慶祝品牌創立15周年，日前遠在卡布里島著名的Casa Malaparte 別墅舉辦大秀，Jennie力挺設計師好友，獻出處女秀。她也趁工作空檔遊覽，套上無須費心穿搭的一件式洋裝，便能輕鬆上街，她所穿的黑色長洋裝腹部為透視設計，後面則是挖背設計，讓她小露性感，也清涼一下。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie一邊品酒、一邊看海，相當愜意。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie所搭配的小型肩背包也是Jacquemus的作品，草編包身結合皮革飾帶與背帶，流露度假風情。玩累了，Jennie隨興躺著休息，窗外就是無敵海景，身心靈都很享受。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie躺著休息，身旁是Jacquemus草編包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款

►Jennie首次走秀獻給設計師好友！穿露背洋裝火辣助陣Jacquemus

關鍵字：

Jennie, Jacquemus

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘

按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福 凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼 凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」 范冰冰蕾絲裝美翻　盛裝遊馬來西亞大啖美食 凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」 Seiko GPS太陽能錶再升級　百周年紀念錶雙時區與計時功能報到 Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面