Jennie海邊度假一件洋裝搞定　露美背性感又涼快

▲Jennie在卡布里島度假，身穿Jacquemus細肩帶露背黑洋裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏日旅行的行李不若冬季沉重，套上T恤、短褲或洋裝就能輕鬆出遊。日前在義大利度假勝地卡布里島工作兼度假的BLACKPINK成員Jennie，做了完美示範，她穿上法國設計師品牌Jacquemus細肩帶黑色洋裝、踩著ALAIA黑色平底鞋，簡單卻有型，一邊品酒、一邊看海，相當愜意。





▲Jennie搭配ALAIA黑色平底鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jacquemus慶祝品牌創立15周年，日前遠在卡布里島著名的Casa Malaparte 別墅舉辦大秀，Jennie力挺設計師好友，獻出處女秀。她也趁工作空檔遊覽，套上無須費心穿搭的一件式洋裝，便能輕鬆上街，她所穿的黑色長洋裝腹部為透視設計，後面則是挖背設計，讓她小露性感，也清涼一下。





▲Jennie一邊品酒、一邊看海，相當愜意。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie所搭配的小型肩背包也是Jacquemus的作品，草編包身結合皮革飾帶與背帶，流露度假風情。玩累了，Jennie隨興躺著休息，窗外就是無敵海景，身心靈都很享受。





▲Jennie躺著休息，身旁是Jacquemus草編包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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