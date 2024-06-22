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LIFE經典／2024年夏季居家裝潢趨勢5重點　無線檯燈一定要入手

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▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季特有的活力，確實讓有些人想從春季的氛圍中跳脫，換個風格來更新家居。如果你也想要改變一下居家環境，不妨參考居家網站《apartment therapy》中，分享專業設計師們指出的五個家居趨勢，這會讓你的家在未來幾個月內風靡一時。

無線充電檯燈
小巧的無線檯燈不再僅限於餐廳使用，現在在室內外都很受歡迎。設計師Madelaine Mayer表示，今年夏天會看到更多這種可愛的燈具，建議選擇帶有大膽色彩的設計，可以為了居家空間畫龍點睛。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

▲ferm LIVING無線桌燈，售價6,980元。（圖／瑪黑家居）

條紋元素
盡情運用條紋設計，在夏季最適合！不論是紡織品、家具、壁紙全部都用上也不誇張，設計師建議「將它與其他圖案混搭感覺新鮮又有趣」。選擇明亮醒目的條紋、或是其他柔和細膩的風格，不想買新的，可以在書架的背面貼上甜美的條紋紙，藍色和綠色配上白色背景的組合更有夏日感。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

室內外一體
設計師Sarah McCarty表示，今年夏天戶外生活會被視為家居的延伸，「會看到更多室內外一體的空間，例如可伸縮的牆壁和戶外廚房。」模糊室內和戶外的界限，能讓居住者創造出無縫銜接的空間，鼓勵更多的戶外活動時間。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

古董二手新發現
NAFASI Interiors的創辦人Teri Clar分享「夏天是短途旅行和發覺古董的完美時機。」無論你是在尋找一張特色椅，還是為書架增添點綴的小物品，不妨去逛逛市集、二手店尋找特別的物件，用來點綴你的生活空間。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

夏季亮色
夏季使用亮色並不新鮮，今年流行的色調要掌握，明亮的黃油色、活力的橘色和俏皮的珊瑚色最入時。設計師 Tiffany Leigh表示，最近流行的「意外的紅色」理論將繼續流行，即在空間中加入一抹紅色，讓空間看起來更加完整和精緻。如果你尚未決定要哪種紅，今年夏天「番茄紅色」是好選擇，應季、新鮮、活力和經典，而且是設計師眼中「經久不衰的趨勢」。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

關鍵字：

家居, 趨勢, 夏季, 設計, 新鮮

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