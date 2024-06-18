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前衛水滴型懷錶三連變　當項鍊、座鐘都有型

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▲▼HUBLOT,Tiffany 。（圖／公關照）

▲HUBLOT攜手藝術家Daniel Arsham打造限量99枚的Arsham Droplet 鈦晶懷錶，2,716,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

當代藝術家Daniel Arsham以未來考古學視角詮釋日常物品的創作著稱，多次與精品品牌聯名吸引目光，尤其與LVMH集團合作密切，與LV、Dior、Tiffany & Co.都曾創造驚喜，今年則攜手集團旗下瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶），以大自然流動液態為靈感，打造限量99枚Arsham Droplet 鈦晶懷錶，採用藍寶石材質與鈦金屬製作，懷錶可變身為項鍊、座鐘，一物三用，28日將於台北展出一天。

▲▼HUBLOT,Tiffany 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Arsham Droplet鈦晶懷錶呈現如大自然液態流動之感。

猶如水滴造型的Arsham Droplet 鈦晶懷錶，時計的運行和顯示部分位於主體，中間則由宛如氣泡或生長中細胞的不同大小圓圈組成，前衛設計顛覆大眾對懷錶的想像； 錶殼沿著錶殼側邊包覆著特製Daniel Arsham標誌綠色橡膠防滑裝置，色彩與主面盤的標記、指針相呼應，同時透出具10日動力儲存的Meca-10機芯，隨錶附項鍊與腰鍊，可透過One Click單鍵快拆錶帶裝置將懷錶轉換成時尚配件，或置於隨錶所附的展示平台變身為座鐘，極具收藏價值。

▲▼HUBLOT,Tiffany 。（圖／公關照）

▲HUBLOT配有一個鏡面罩的展示台，讓懷錶轉換成座鐘。

▲▼HUBLOT,Tiffany 。（圖／公關照）

▲HUBLOT品牌大使Daniel Arsham 佩戴Arsham Droplet鈦金懷錶 。

Daniel Arsham與精品聯名話題連連，去年他從日本藝術展A Ripple in Time中陳列了各種寶可夢藝術創作獲得啟發，與Tiffany & Co.、寶可夢三方聯手打造卡哇伊珠寶，主打6大人氣角色皮卡丘、小火龍、傑尼龜、胖丁與夢幻的造型霧黑純銀鍊墜，並點綴美鑽吸睛，搭配Tiffany & Arsham Studio & Pokémon Blue Box包裝；另有18K金打造的皮卡丘鑲鑽鍊墜，共有大與小2種尺寸，配有Tiffany Blue® Poké Ball精靈球作為收藏盒。

▲▼HUBLOT,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.去年與Daniel Arsham、寶可夢Pokémon三方合作打造珠寶。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

HUBLOT, Tiffany, Daniel Arsham

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