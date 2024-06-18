柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

▲柯震東祝自己33歲生日快樂秀肌肉，戴CASIO Vintage系列CA-500WEG-1A腕錶。（圖／翻攝kaikaiko IG）

記者陳雅韻／台北報導

柯震東昨歡度33歲生日，於IG祝福自己生日快樂，期許未來要更溫柔對這個世界，能愛所有人也愛世界，他同時送上大秀手臂肌肉的俏皮照，手腕上的金錶跟著搶鏡，不過這回不是數百萬元的瑞士名錶RICHARD MILLE，而是2,500元的CASIO（卡西歐）Vintage系列復古計算機錶，勾起許多人的童年回憶。





▲柯震東戴的CASIO Vintage系列CA-500WEG-1A腕錶，2,500元。（圖／CASIO提供）

CASIO去年掀起復古潮流，復刻1980年代風靡一時的經典計算機錶，推出銀色、金色或槍灰色的不鏽鋼金屬錶帶CA-500系列腕錶，呈現8.2mm厚度的長方形錶殼搭配金屬錶帶，打造出最純正的造型，並維持原始復古計算機功能，支援8位數運算、1/100碼錶和鬧鈴功能，柯震東購入金色款式。

▲柯震東3月亮出在文華精品刷了851萬元的單據，推測是刷了旗艦店位在此的RICHARD MILLE名錶。

愛錶的柯震東不僅收藏潮流錶，也認真研究頂級機械錶，今年3月亮出文華精品刷了851萬元的單據造成轟動，當時推測是刷了旗艦店位在此的RICHARD MILLE名錶，果然在一張摸狗狗照片中洩露端倪，手腕上正是定價851萬元的RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶。





▲柯震東摸狗秀出RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，約8,510,000元。（圖／翻攝kaikaiko IG）