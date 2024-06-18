fb ig video ETtoday search mobile

大秀直播 ／ 劉以豪白帥牛仔裝飛巴黎　看LV秀前先逛路易威登家族豪宅

>

▲LV在巴黎男裝周發表2025春夏系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2025春夏男裝周登場，LOUIS VUITTON將在巴黎的首日辦秀，台灣時間為6月19日凌晨2點半。嘉賓劉以豪已飛往當地，從桃園機場出發時，穿著一身奶白色Damier丹寧短袖襯衫搭配Keepall Bandoulière 50行李袋，相當輕鬆自在。抵達後，他到位於巴黎近郊、原為路易威登家族大宅的Asnières工坊參觀，並po出影片，寫著：「路易威登先生的家，真漂亮啊！打擾了。」

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲劉以豪飛往巴黎，參加LV 2025春夏男裝秀。（圖／品牌提供）

劉以豪穿Damier丹寧短袖襯衫與成套的長褲搭機，搭配LV Trainer Maxi運動鞋，低調中又有特色，配飾也不馬虎，手上戴著Louis Vuitton Escale玫瑰金腕錶，脖子上還藏了男士高級珠寶系列中的Les Gastons Vuitton吊墜，若隱若顯反而更顯品味。

到了巴黎後，劉以豪開始時裝周前的行程，先赴LV位於巴黎近郊的Asnières工坊參觀，該地原為路易威登家族的大宅，至今仍維持艾菲爾建築風格特色，且保留路易威登先生新藝術風格的舊居，工坊則負責製作行李箱、珍稀皮革製品、訂製商品等，此外，並有全面翻新的藝廊，例如慶祝路易威登先生200歲誕辰的「200 Trunks, 200 Visionaries: The Exhibition」便在此展出。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲劉以豪到LV位於巴黎近郊的Asnières工坊參觀，內部保留了品牌創辦人路易威登先生新藝術風格的舊居。（圖／翻攝ryu19860812 IG）

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）
▲LV Asnières工坊維持艾菲爾建築風格特色。（圖／翻攝官網）

由菲董（Pharrell Williams）執掌的LV 2025春夏男裝秀，將於台灣時間6月19日凌晨2點30分舉行，LV台灣LINE官方帳號並為這場大秀推出了限定桌布供免費下載（https://maac.io/2CjNn）。劉以豪屆時將與多名韓團成員同場看秀，包括SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、NCT成員Yuta（中本悠太）、Got7成員BamBam等，除了伸展台上的精彩服裝，台下星光也很閃亮。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲LV台灣LINE官方帳號推出限定桌布供免費下載。（圖／品牌提供）

【2025春夏男裝周】

GUCCI
GUCCI以邂逅為故事主軸，描繪城市與海灘之間，熱愛生活的人們，剪裁是創意總監Sabato De Sarno一貫的俐落，除了單色也有許多印花作品，精美的刺繡、串珠工藝與經典Horsebit元素穿梭其間，Sabato De Sarno表示：「當我的言語與思緒、行為與內心契合時，我感到自由。我希望人們穿著我設計的服裝，也能無所拘束、倍感愉悅。」

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

PRADA
Miuccia Prada與Raf Simons一同操刀的PRADA 2025春夏男裝，刻意在衣服上留下時間的痕跡，例如人長大了卻穿著太小的衣服，不平整的皺褶等等，藉以鼓勵人們更仔細地觀察事物，有時候遠看是一回事，近看才會發現細節。大秀邀集不少明星到場，周興哲是台灣代表，因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫也是座上賓。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲周興哲。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲邊佑錫。

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

▲LV巴黎男裝周直播。（圖／品牌提供）

►米蘭男裝周／邊佑錫同框周興哲！PRADA掀低腰露肚、皺衣新美學更性感

►愛馬仕康康包有手繪感、手機卡夾能用來搭訕　秋冬新配件一次看

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 2025春夏, 劉以豪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向

安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向

「除濕機水」其實很髒　拿來洗澡、洗衣都NG 別帶著煩惱入睡！讀懂10條清醒金句　讓你瞬間豁然開朗 按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘 席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」 水腫反而更要喝水！「改善水腫」6秘訣　多吃1種食物很有效 不只孕婦需要！營養師籲多吃7種高葉酸蔬菜　防貧血、疲勞和易怒 天氣好熱！盤點喝水的「5個好處」　穩定情緒也有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面