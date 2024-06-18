大秀直播 ／ 劉以豪白帥牛仔裝飛巴黎　看LV秀前先逛路易威登家族豪宅

▲LV在巴黎男裝周發表2025春夏系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2025春夏男裝周登場，LOUIS VUITTON將在巴黎的首日辦秀，台灣時間為6月19日凌晨2點半。嘉賓劉以豪已飛往當地，從桃園機場出發時，穿著一身奶白色Damier丹寧短袖襯衫搭配Keepall Bandoulière 50行李袋，相當輕鬆自在。抵達後，他到位於巴黎近郊、原為路易威登家族大宅的Asnières工坊參觀，並po出影片，寫著：「路易威登先生的家，真漂亮啊！打擾了。」

▲劉以豪飛往巴黎，參加LV 2025春夏男裝秀。（圖／品牌提供）

劉以豪穿Damier丹寧短袖襯衫與成套的長褲搭機，搭配LV Trainer Maxi運動鞋，低調中又有特色，配飾也不馬虎，手上戴著Louis Vuitton Escale玫瑰金腕錶，脖子上還藏了男士高級珠寶系列中的Les Gastons Vuitton吊墜，若隱若顯反而更顯品味。

到了巴黎後，劉以豪開始時裝周前的行程，先赴LV位於巴黎近郊的Asnières工坊參觀，該地原為路易威登家族的大宅，至今仍維持艾菲爾建築風格特色，且保留路易威登先生新藝術風格的舊居，工坊則負責製作行李箱、珍稀皮革製品、訂製商品等，此外，並有全面翻新的藝廊，例如慶祝路易威登先生200歲誕辰的「200 Trunks, 200 Visionaries: The Exhibition」便在此展出。

▲劉以豪到LV位於巴黎近郊的Asnières工坊參觀，內部保留了品牌創辦人路易威登先生新藝術風格的舊居。（圖／翻攝ryu19860812 IG）



▲LV Asnières工坊維持艾菲爾建築風格特色。（圖／翻攝官網）

由菲董（Pharrell Williams）執掌的LV 2025春夏男裝秀，將於台灣時間6月19日凌晨2點30分舉行，LV台灣LINE官方帳號並為這場大秀推出了限定桌布供免費下載（https://maac.io/2CjNn）。劉以豪屆時將與多名韓團成員同場看秀，包括SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、NCT成員Yuta（中本悠太）、Got7成員BamBam等，除了伸展台上的精彩服裝，台下星光也很閃亮。

▲LV台灣LINE官方帳號推出限定桌布供免費下載。（圖／品牌提供）

【2025春夏男裝周】

GUCCI

GUCCI以邂逅為故事主軸，描繪城市與海灘之間，熱愛生活的人們，剪裁是創意總監Sabato De Sarno一貫的俐落，除了單色也有許多印花作品，精美的刺繡、串珠工藝與經典Horsebit元素穿梭其間，Sabato De Sarno表示：「當我的言語與思緒、行為與內心契合時，我感到自由。我希望人們穿著我設計的服裝，也能無所拘束、倍感愉悅。」

PRADA

Miuccia Prada與Raf Simons一同操刀的PRADA 2025春夏男裝，刻意在衣服上留下時間的痕跡，例如人長大了卻穿著太小的衣服，不平整的皺褶等等，藉以鼓勵人們更仔細地觀察事物，有時候遠看是一回事，近看才會發現細節。大秀邀集不少明星到場，周興哲是台灣代表，因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫也是座上賓。

▲周興哲。

▲邊佑錫。