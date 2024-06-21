亮珠寶／運動服拉鍊、抽繩變華麗項鍊　香奈兒2.55包轉扣也鑲鑽

▲香奈兒Graphic Line項鍊鑲嵌鑽石、藍寶石、紅寶石，249,413,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶設計講求詩意浪漫，大自然與建築是最常見的靈感來源，但香奈兒（CHANEL）最新發表的SPORT頂級珠寶系列，罕見以運動為主題創作，其實探究歷史不難發現品牌與運動息息相關，熱愛騎馬、高爾夫球、滑雪及出海遠航的香奈兒女士解放女性行動裝束，是首位為女性打造日間休閒服飾的設計師，今日全新珠寶呈現運動風格圖騰的柔軟網布造型項鍊、獨家開發並命名為「運動繩」的管狀鍊條（tube chain），甚至將經典2.55包款的轉扣變成珠寶的亮點，都完美呼應品牌優雅的運動精神。





▲香奈兒2.55包款轉扣系統首度運用於Graphic Line項鍊中。

SPORT頂級珠寶系列共有80件新作，展現香奈兒前所未見的寶石搭配，結合藍寶石、紅寶石與白鑽的三重撞色設計流露活潑氣息，代表作為GRAPHIC LINE套組，且首度將2.55包轉扣運用在項鍊上，精巧別致；香奈兒的第一次還包括使用碳纖維和電鍍鋁，結合鋪鑲美鑽的字母蕾絲製成CHANEL PRINT銬式手鐲，大膽前衛。

▲香奈兒Graphic Line戒指套組靈感源自運動腕帶，幾何線條設計非常搶眼。





▲CHANEL Print銬式手鐲首度運用碳纖維和電鍍鋁結合傳統鑲嵌美鑽字母蕾絲。

而運動服的抽繩與拉鍊、運動裝備的彈簧鉤，也巧妙轉化為華麗珠寶。SPORTY 5 COLLECTOR胸針即是靈感源自彈簧鉤之作，且掛上香奈兒幸運數字「5」、彗星等招牌符碼吸睛；而GOLD SLIDER BLACK & WHITE套組融合運動服開合機能功能，集合拉鍊、運動衫抽繩元素令人莞爾。





▲香奈兒Sporty 5 Collector胸針結合運動用品常見的彈簧鉤，以及品牌幸運數字「5」、彗星等符碼。

▲融入運動服開闔機能拉鍊設計的香奈兒Gold Slider Black & White項鍊。

LV（Louis Vuitton，路易威登）近期發表珠寶暨腕錶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 設計的第六個頂級珠寶系列Awakened Hands, Awakened Minds，引領收藏家回到19世紀工藝與創新蓬勃發展的法國，當中名為Vision願景項鍊展現V 形交錯結構搭配13.47 克拉和 11.79 克拉的八角形切割黃色藍寶石，而最複雜的一件為Séduction誘惑項鍊，結狀、V 形細節和繩索式流蘇，讓人想起品牌吊起歷史悠久行李箱的繩索，耗時 4,276 小時才製作完成。

▲女星安娜德阿瑪斯演繹LV Vision項鍊，採用兩顆13.47克拉和 11.79克拉的八角形切割黃色藍寶石。（圖／LV提供，以下同）





▲模特兒展示LV Séduction誘惑項鍊，是新系列中造型最複雜的一款，耗時 4,276小時製作。