fb ig video ETtoday search mobile

亮珠寶／運動服拉鍊、抽繩變華麗項鍊　香奈兒2.55包轉扣也鑲鑽

>

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲香奈兒Graphic Line項鍊鑲嵌鑽石、藍寶石、紅寶石，249,413,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶設計講求詩意浪漫，大自然與建築是最常見的靈感來源，但香奈兒（CHANEL）最新發表的SPORT頂級珠寶系列，罕見以運動為主題創作，其實探究歷史不難發現品牌與運動息息相關，熱愛騎馬、高爾夫球、滑雪及出海遠航的香奈兒女士解放女性行動裝束，是首位為女性打造日間休閒服飾的設計師，今日全新珠寶呈現運動風格圖騰的柔軟網布造型項鍊、獨家開發並命名為「運動繩」的管狀鍊條（tube chain），甚至將經典2.55包款的轉扣變成珠寶的亮點，都完美呼應品牌優雅的運動精神。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲香奈兒2.55包款轉扣系統首度運用於Graphic Line項鍊中。

SPORT頂級珠寶系列共有80件新作，展現香奈兒前所未見的寶石搭配，結合藍寶石、紅寶石與白鑽的三重撞色設計流露活潑氣息，代表作為GRAPHIC LINE套組，且首度將2.55包轉扣運用在項鍊上，精巧別致；香奈兒的第一次還包括使用碳纖維和電鍍鋁，結合鋪鑲美鑽的字母蕾絲製成CHANEL PRINT銬式手鐲，大膽前衛。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲香奈兒Graphic Line戒指套組靈感源自運動腕帶，幾何線條設計非常搶眼。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲CHANEL Print銬式手鐲首度運用碳纖維和電鍍鋁結合傳統鑲嵌美鑽字母蕾絲。

而運動服的抽繩與拉鍊、運動裝備的彈簧鉤，也巧妙轉化為華麗珠寶。SPORTY 5 COLLECTOR胸針即是靈感源自彈簧鉤之作，且掛上香奈兒幸運數字「5」、彗星等招牌符碼吸睛；而GOLD SLIDER BLACK & WHITE套組融合運動服開合機能功能，集合拉鍊、運動衫抽繩元素令人莞爾。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲香奈兒Sporty 5 Collector胸針結合運動用品常見的彈簧鉤，以及品牌幸運數字「5」、彗星等符碼。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲融入運動服開闔機能拉鍊設計的香奈兒Gold Slider Black & White項鍊。

LV（Louis Vuitton，路易威登）近期發表珠寶暨腕錶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 設計的第六個頂級珠寶系列Awakened Hands, Awakened Minds，引領收藏家回到19世紀工藝與創新蓬勃發展的法國，當中名為Vision願景項鍊展現V 形交錯結構搭配13.47 克拉和 11.79 克拉的八角形切割黃色藍寶石，而最複雜的一件為Séduction誘惑項鍊，結狀、V 形細節和繩索式流蘇，讓人想起品牌吊起歷史悠久行李箱的繩索，耗時 4,276 小時才製作完成。

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲女星安娜德阿瑪斯演繹LV Vision項鍊，採用兩顆13.47克拉和 11.79克拉的八角形切割黃色藍寶石。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ CHANEL,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒展示LV Séduction誘惑項鍊，是新系列中造型最複雜的一款，耗時 4,276小時製作。

►高圓圓美人魚曲線迷死人　威尼斯秀珠寶氣質大勝

►宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

關鍵字：

亮珠寶, CHANEL, 香奈兒, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃難得蕾絲上身露女人味　斜裁禮服巧妙修飾寬肩

摩納哥王妃難得蕾絲上身露女人味　斜裁禮服巧妙修飾寬肩

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶

范冰冰輕鬆撐起凡人難駕馭的紅裙　飄逸女神造型會大馬粉絲 Jennie海邊度假一件洋裝搞定　露美背性感又涼快 按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘 范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q 凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」 周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福 凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面