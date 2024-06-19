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摩納哥王妃難得蕾絲上身露女人味　斜裁禮服巧妙修飾寬肩

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▲▼ 摩納哥夏琳王妃 。（圖／達志影像／newscom）

▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃出席蒙地卡羅電視節，夏琳王妃身穿Elie Saab 2024春夏連身褲裝贏得好評。（圖／達志newscom）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃昨聯袂出席第63屆蒙地卡羅電視節，被視為時尚指標人物的夏琳王妃，穿上黎巴嫩設計師品牌Elie Saab白色2024春夏連身褲亮相，是她熱愛的斜肩剪裁，但這次沒有穿出魁武感，因為左肩垂墜及地的長披肩設計，修飾了她寬闊的肩膀，優雅裝扮再次贏得好評。

▲▼ 摩納哥夏琳王妃 。（圖／達志影像／newscom）

▲夏琳王妃佩戴梨形黃鑽耳環。（圖／達志newscom）

夏琳王妃所穿的Elie Saab連身褲裝，正面看起來像長裙，行走間白色布料輕輕飄動才會顯露長褲設計，此斜裁禮服同時結合蕾絲布料，是向來以俐落風格著稱的夏琳王妃，罕見的女人味選擇，她同時搭配梨形黃鑽耳環，更添貴氣。

▲▼摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃參與奧運傳遞聖火儀式。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥近日另一大事是傳遞奧運聖火，曾是南非國家游泳代表隊一員出征奧運的夏琳王妃，換上白色運動服，與丈夫親王阿爾貝二世一同持著聖火繞場，她開心微笑並向群眾致意，肯定勾起參加奧運的美好回憶。
 

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夏琳王妃

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