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席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

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▲▼席維斯史特龍PP 。（圖／翻攝IG）

▲席維斯史特龍拿著委託蘇富比拍賣的PP塑膠套未拆「單封」6300G-010大師弦音腕錶拍片宣傳。（圖／翻攝sothebyswatches IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）6月5日於紐約拍賣動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）沛納海（Panerai）、伯爵（PIAGET）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）等11只名錶，當中最受矚目的是一只塑膠套未拆的「單封」PP 6300G-010大師弦音腕錶，錶盒上還有鐫刻他名字的金屬牌，最終以約174,889,800元拍出，不過網友留言不太客氣，紛紛留言「祝他好運買到下一只PP」、「被列黑名單」、「誰賣錶給他的」？

▲▼席維斯史特龍PP 。（圖／翻攝IG）

▲紐約蘇富比以約174,889,800元拍出席維斯史特龍的PP 6300G-010大師弦音腕錶，錶盒蓋上有史特龍金屬名牌。（圖／翻攝sothebyswatches IG）

網友會有這樣的反應不奇怪，因為PP自2017年7月1日起，已通知經銷商將錶交給客人前，將錶從棕色紙盒中取出且剪開塑膠包裝袋，意即顧客不再會拿到原廠封在塑膠袋中的「單封」（single sealed）錶、腕錶紙盒上的籤封貼紙與塑膠袋皆完整的「雙封」（double sealed）錶，此舉被視為避免買家未來以「全新錶」轉售炒高價格，此次席維斯史特龍將2021年底入手的大複雜功能錶6300G-010大師弦音腕錶，以未拆塑膠套的「單封」錶委託蘇富比拍賣，無疑讓品牌吃了一記悶棍。

▲▼席維斯史特龍PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP 6300G-010大師弦音腕錶，錶背顯露萬年曆。（圖／翻攝sothebyswatches IG）

想擁有席維斯史特龍此款PP 6300G-010大師弦音腕錶並不容易，此雙面腕錶具大小自鳴、三問報時、鬧鈴以及報日期等兩大獨特專利設計、第二時區、萬年曆等20項複雜功能，是PP收藏極具規模的收藏家才能申請的超複雜功能錶款，此次他高調上拍賣會賣沒戴過的未拆封錶，未來他是否會被品牌列入黑名單、賣錶給他而未剪開包裝的錶店是否會被列入「留校查看」，都成為錶界矚目焦點。

▲▼席維斯史特龍PP 。（圖／翻攝IG）

▲席維斯史特龍也是赫赫有名的沛納海收藏家。（圖／翻攝sothebyswatches IG）

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關鍵字：

席維斯史特龍, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Panerai, 沛納海

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