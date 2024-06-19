演活《繁花》李李！辛芷蕾升格Roger Vivier代言人穿方釦鞋氣場大開

記者鮑璿安／台北報導

因主演《繁花》、《如懿傳》等熱播戲劇而知名度直升的大陸女星辛芷蕾，除了與CHANEL香奈兒維持密切合作外，鞋履品牌Roger Vivier 最新宣布辛芷蕾將擔任新晉品牌代言人，也驚喜釋出她所演繹的形象照，結合氣質和唯美於一身。





▲辛芷蕾升格Roger Vivier新晉品牌代言人。（圖／品牌提供）

辛芷蕾升格Roger Vivier新晉品牌代言人，她穿著簡單的黑色洋裝，綁起婉約的包頭髮型，自然靠坐在地上，演繹標誌性的方扣 Belle Vivier 高跟鞋及 Viv’Choc 系列，以黑白鏡頭淋漓盡致地體現了永恆優雅與女性力量。對此辛芷蕾表示：「很開心成為 Roger Vivier 品牌代言人並呈現出如此美麗的廣告作品，我十分喜歡 Roger Vivier 的法式美學，以及 Gherardo Felloni 的各式先鋒設計，期待能與 Roger Vivier 創造更多浪漫篇章。」





▲辛芷蕾2020 年正式成為 CHANEL 品牌形象大使 。（圖／翻攝自辛芷蕾微博）

辛芷蕾自2016 年主演的《長江圖》獲得了第 66 屆柏林國際電影節「傑出藝術貢獻銀熊獎」，憑著精湛演技和獨特氣質，深受時尚圈喜愛，在 2020 年正式成為 CHANEL 品牌形象大使，多次穿著品牌禮服出席活動，給粉絲留下深刻印象，也宛如人間香奈兒的存在。