fb ig video ETtoday search mobile

演活《繁花》李李！辛芷蕾升格Roger Vivier代言人穿方釦鞋氣場大開

>

記者鮑璿安／台北報導

因主演《繁花》、《如懿傳》等熱播戲劇而知名度直升的大陸女星辛芷蕾，除了與CHANEL香奈兒維持密切合作外，鞋履品牌Roger Vivier 最新宣布辛芷蕾將擔任新晉品牌代言人，也驚喜釋出她所演繹的形象照，結合氣質和唯美於一身。

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲辛芷蕾升格Roger Vivier新晉品牌代言人。（圖／品牌提供）

辛芷蕾升格Roger Vivier新晉品牌代言人，她穿著簡單的黑色洋裝，綁起婉約的包頭髮型，自然靠坐在地上，演繹標誌性的方扣 Belle Vivier 高跟鞋及 Viv’Choc 系列，以黑白鏡頭淋漓盡致地體現了永恆優雅與女性力量。對此辛芷蕾表示：「很開心成為 Roger Vivier 品牌代言人並呈現出如此美麗的廣告作品，我十分喜歡 Roger Vivier 的法式美學，以及 Gherardo Felloni 的各式先鋒設計，期待能與 Roger Vivier 創造更多浪漫篇章。」

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲辛芷蕾2020 年正式成為 CHANEL 品牌形象大使 。（圖／翻攝自辛芷蕾微博）

辛芷蕾自2016 年主演的《長江圖》獲得了第 66 屆柏林國際電影節「傑出藝術貢獻銀熊獎」，憑著精湛演技和獨特氣質，深受時尚圈喜愛，在 2020 年正式成為 CHANEL 品牌形象大使，多次穿著品牌禮服出席活動，給粉絲留下深刻印象，也宛如人間香奈兒的存在。

關鍵字：

chanel, 辛芷蕾, RogerVivier, 品牌代言人, 繁花

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

淺眠多夢？常見「5種夢境」解析　讓你認識內心需求與壓力 安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向 如何讓男友越來越黏妳？3個「日常小心機」讓感情升溫 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 難怪皮膚差！醫師曝「3大卸妝誤區」　用卸妝水反覆擦超NG 柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶 雨天必備2大鞋款防水好穿脫　從容應對午後大雨狂炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面