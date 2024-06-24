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4間消暑冰淇淋店列入口袋名單！懷舊叭噗、日月潭紅玉冰淇淋超夯

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文／女子學

雨過後變本加厲的大太陽，總是讓人感到悶熱不已。好在有各式各樣的冰品可以緩解因天氣而煩悶的心情，像是便利商店就能很方便的買到口味不斷推陳出新的霜淇淋。本篇將推薦4間同樣販售冰淇淋（霜淇淋）的店家，一起來品嚐美好的消暑滋味。

1. 和美冰菓室

還記得小時候吃到傳統手作叭噗的喜悅嗎？在樂華夜市附近，有一家七十幾年的老字號冰店「和美冰菓室」，店內的古早味叭噗冰淇淋有近二十種口味，除了常見的紅豆、芋頭等，還有李鹹、酪梨牛奶、海鹽檸檬、芭樂等特別品項。

▲和美冰菓室的叭噗冰淇淋掀兒時回憶。（圖／ichirochen，下同）

「和美冰菓室」的叭噗冰淇淋，一球25元、二球40元、三球60元，還有裝著六大球的「叭噗便當」150元。隨著季節變化，也會推出不同的口味，在牆壁的板子上可看當天有提供什麼口味。叭噗冰淇淋用料天然，份量也不少，吃起來扎實又綿密，味道很足且不會過甜。這份讓人想起兒時記憶的叭噗冰淇淋，好吃到很療癒。

│美味在哪裡│新北市永和區秀朗路一段44號

2. Tea18朝霧紅茶

如果有到日月潭遊玩，可以在伊達邵街頭看到一座白色小屋「Tea18朝霧紅茶」，店內販售的飲品有阿薩姆紅茶系列、京都宇治抹茶系列、紅玉系列，而其中，一定不能錯過是當地好茶「台茶18號」，茶香濃郁不苦澀，尾韻帶點蜜甜。此外，還有多種以茶葉製作的餅乾、蛋捲等，自用送禮都很適合。

不過，許多人來Tea18朝霧紅茶大多是為了達人冰淇淋系列中的「紅玉冰淇淋」。紅玉冰淇淋口感輕柔綿密，濃厚茶味中有些許奶香，不會過於甜膩，搭配的甜筒餅乾香脆，讓人吃得很滿足。雖然價格上有點貴，但當時吃完，還和朋友糾結許久，要不要再吃一支呢。

│美味在哪裡│南投縣魚池鄉日月村德化街10-1號

3. 昭和浪漫洗濯屋 霜淇淋專賣店

洗衣店老屋再生的「昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店」位於大稻埕公園旁，門外有冰淇淋燈、紅色自動販賣機、卡達車等，而店內就像到了日本的雜貨店，空間不大，但擺滿了琳琅滿目的特色古物，濃濃的昭和年代復古風，讓人拍照拍到停不下來。

昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店的霜淇淋口味每個月不定期更換，很推薦「大人的威士忌巧克力」，吃起來巧克力超濃，帶著威士忌酒香，綴在上頭的酒漬葡萄乾與金巴芮脆片不只多了美感，也增添了口感層次。此外滑嫩的昭和苦甜布丁，酸甜適中的雷夢娜酸甜檸檬飲，還有日本國民點心三色烤糰子，也都很值得一嚐。

│美味在哪裡│台北市大同區安西街 3 號

4. 30 ice cream（3546冰淇淋）

天氣炎熱的時候或是假日，台北地下街Y22出口附近的「30 ice cream（3546冰淇淋）」總是大排長龍，這間有著許多台北人成長回憶的冰淇淋店，有杜老爺、義美、聖堤亞、赫雅德跟布拉芙等品牌，約有四十種口味可選擇。

30 ice cream（3546冰淇淋）使用自動點餐機，先購買餐券後，再到冰櫃前，請店員盛裝自己想要的口味。一球25元、兩球35元，價格很實惠，而且份量還多到不行。在眾多口味中，吃起來很像泡泡糖的「繽紛軟糖」是很多人的首選，因為色彩繽紛的它很適合拍照打卡，其他如花生、巧克力、薄荷巧克力等也都不錯吃。如果有來台北地下街，在轉扭蛋之餘，也可以來嚐看看。

│美味在哪裡│台北地下街近 Y22 出口

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 美食, 夏天, 霜淇淋, 冰淇淋

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