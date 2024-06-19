蔡凡熙救火王柏傑「意外首曝金髮」助陣DAMIANI　許願鑽錶能打1折

記者鮑璿安／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI微風廣場全新精品店今19日舉辦開幕活動，原邀請藝人王柏傑擔任活動嘉賓，但他昨日爆出酒駕事件，品牌臨時換蔡凡熙上陣。今蔡凡熙出席活動格外受到矚目，他相當敬業，透露自己其實正處於放假階段，有略微變胖，但得知要臨時代打，早上特別去運動消水腫，也快速背下珠寶知識，以完美狀態現身。





▲蔡凡熙出席義大利珠寶品牌DAMIANI微風廣場全新精品店開幕活動。（圖／品牌提供）

蔡凡熙表示自己昨天剛結束日本旅遊回來，而且是首次公開金髮造型，「最近放假想說換個髮色，沒有想到金髮會在工作時候突然公開」，他昨天接到經紀人通知代替王柏傑站台珠寶活動，自嘲記憶力算不錯，看幾次珠寶內容，大概準備一小時就上陣代打。蔡凡熙也曾經與王柏傑合作過，對於他酒駕消息感到意外，也語重心長表示自己私下聚會都會習慣搭乘計程車，不忘呼籲大家宿醉不要開車。

▲DAMIANI Belle Époque美好年代系列鑽錶。（圖／品牌提供）

蔡凡熙此次佩戴Belle Époque美好年代十字架項鍊與Belle Époque Reel系列珠寶，可以轉動的概念深得他喜愛，認為有時來運轉的含義，如同電影膠片一樣。而他更直言珠寶代表一生，尤其是求婚時的珠寶要越大越好，相當寵愛另一半。恰好生日將近，他也趁機許願想要手中的Belle Époque美好年代系列鑽錶當禮物，開玩笑請品牌給他打1折，「真的喜歡金光閃閃的樣子，努力了很久有收穫的感覺」。





▲DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier（左）。（圖／品牌提供）



DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier親自來台出席開幕活動，店內陳列著頂尖鑲嵌珠寶技術的Mimosa含羞草系列，以電影藝術為創作靈感的Belle Époque美好年代系列，以及發揮充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特系列，再加上三大系列多款僅此一件的Masterpiece大師傑作全新登台。彷彿步入春日盎然花園，Margherita瑪格麗特高級珠寶神祕腕錶與戒指，總達8.3克拉的鑲鑽錶盤結合4.33克拉的彩寶愈顯閃耀奪目，集結14朵擁有完美比例的瑪格麗特雛菊，每一朵的溫潤綻放皆出自金坊工匠的獨立手工製作。





▲Mimosa含羞草與Margherita瑪格麗特兩大系列珠寶。（圖／品牌提供）





▲Margherita瑪格麗特高級珠寶神祕腕錶。（圖／品牌提供）





▲品牌與微風集團聯名推出Margherita Queen Afternoon Tea瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴。（圖／品牌提供）

蔡凡熙風格多變，4月出席《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》時，演繹NB BOY系列灰綠色同款上衣搭配工裝短褲和2002R鞋款，他表示：「這身比較偏工裝感一點，平時帶Amo（愛犬）去公園散步或海邊玩都很方便！」NB BOY全系列將「初夏漫遊Summer Dream」分為三種不同的夏日情境，分別是「Happy Shopper」、「Better Runner」與「Cool Surfer」，共釋出21款短袖上衣，透過繽紛的配色與生動可愛的插畫，描繪陽光明媚的午後，揪好友暢快地購物，探索美好夏日。





▲蔡凡熙演繹灰綠色同款上衣搭配工裝短褲 。（圖／品牌提供）