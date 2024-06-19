試開箱／超前衛玫瑰晶石、果昔養膚法妳懂嗎？2分鐘等於半小時效果超狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人時間緊湊，尤其是很多女性，需要把時間分配給工作、家庭，自己就所剩無幾，想要在短時間內擁有水潤的膚質狀態，以下兩種養膚法絕對要學會。

＃玫瑰晶礦石養膚法

向來專精在美容儀器上面的NUEVA這次再度推出面膜機，不是只能敷面膜的時候使用，而是保養搭配它更可以達到敷面膜20分鐘的水潤膚況，超可愛的水滴設計有白色與粉色兩種選擇，矽膠材質即使手上有保養品也不怕滑，在臉部使用完精華之後，可以運用裡面100%南非天然玫瑰晶礦導頭，透過溫感的程序以及震動，幫助肌膚注入保養能量。

更特別的是這款面膜機可以有三種：紅、黃、藍不同的光照使用，藍光調理油脂、黃光補水修護、紅光澎潤提亮，每天可以按照自己的膚質來使用不同的模式，全機更有IPX7的防水等級，保養完後可以全機清洗，一點都不怕髒。

＃果昔保養法

女性對於肌膚的要求當然不只有一種，保濕、抗痘、逆齡可以說是缺一不可， 但又不想要瓶瓶罐罐、多重步驟，醉象前衛打造「果昔保養法」，不需要一層一層塗抹疊加，直接把最熱賣的水飽飽維他命B5保濕精華、晚安多酸調理精華、多胜肽緊緻抗老霜，各壓一下於手心，並且全部混合之後，直接塗抹上臉，直接把潤澤、祛痘、抗老一次收進囊中，超級快速又省時。

醉象是時下歐美年輕人最知名又受到歡迎的保養品牌，獨特快速的保養法是其經典之外，在每一款單品的打造上，更是學霸級的成份黨，不添加非必要的保養成分，像是：香料、色素、礦物油等等，更是追求對於環境的永續經營，聚焦在能給肌膚帶來最好的營養效能，從2018年就已經開始有不少人追蹤此種保養模式，想要走在美膚尖端當然不能落後。