ZARA折扣季今晚開跑最低29折！度假洋裝現省破千　百搭T恤背心150元起

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝官網

豔陽高照的夏季來臨了，你的夏季新衣都準備好了嗎？「618購物節」沒買到喜歡的新衣也沒關係，萬眾期待的西班牙快時尚品牌ZARA折扣季活動將於今（19日）晚開跑，眾多春夏商品下殺最低29折起，包含各式絕美洋裝、設計款上衣現省超過千元，還有夏季必備的度假風編織包也千元有找，百搭的基本款、時髦背心更只要150元起，今晚快揪姐妹搶起來。

這次「春夏折扣季」推出的特價商品同樣涵蓋全身服飾和鞋包等配件，包括許多正適合夏季出遊拍美照的當季單品，這波折扣活動將於今（19日）晚10點開始由官方APP率先開跑，官網於晚間11點開始，實體門市則於明（20日）起正式推出，且部分門市會提前開店，一起先來看看有哪些好入手的時髦單品不能錯過。

天氣晴朗的夏季是出遊、度假的好時機，不管是到海邊、山林間享受大自然美景，或是出國旅遊、參加露營chill一下，一件好看的洋裝就能快速搞定total look。這次參與折扣的洋裝就有非常多種款式，從甜美夢幻的蕾絲洋裝、華麗感的亮片洋裝、緞面洋裝、度假感印花洋裝到俐落性感的牛仔布洋裝、襯衫式連身裙(褲)、鏤空兩截式洋裝或舒適的針織羅紋連身裙，甚至是前陣子超紅的腰帶式洋裝全都有。

每到夏季就會再流行起來的可愛背心、半截式短版上衣，也有不少都跟上折扣活動，像是刺繡背心、鉤編上衣、平口短版上衣都有300～600元折扣，還有可露出肩頸線條的一字領上衣、斜肩上衣、丹寧馬甲上衣，或是能穿出隨性感的百搭西裝外套、高級時尚感的連體衣等，也是超熱門單品。

而每個人衣櫃中不可或缺的基本款T恤、素面背心等，也有多種款式、顏色可挑選，像是簡約百搭的短版素色T恤以超佛心價格190元就能入手，短版繞頸背心更是下殺到折扣季最低的150元。另外，像是近期很流行的解構、鏤空T恤或縮褶不對稱上衣、挖背上衣或削肩短背心等也都有超甜優惠價。

ZARA的鞋、包一直以來也是人氣品項，不管是想要帶有夏日氛圍的編織包、可愛俏皮的串珠包、優雅輕便的水桶包或是俐落的簡約翻蓋包全都找得到，連超適合夏日度假風的編織包、涼鞋也都千元有找。

除了ZARA，同為西班牙時尚品牌的MANGO也將於明（20日）推出夏季折扣，包括有著花卉圖騰的浪漫風情洋裝和罩衫、亮彩繽紛亞麻休閒西裝款型外套與時尚連身服、民族風鉤織雕花罩衫和夏日包款配件等春夏商品全面5折起。

▲綁帶度假洋裝，原價1,790元，特價1,190元；印花長褲，原價1,690元，特價 990元。

▲紐結條紋洋裝，原價2,490元，特價1,690元；嫩綠色繫帶連身褲，原價3,490元，特價 2,390元。

這次夏季折扣的重點商品，首推以輕柔材質搭配古典與民族風情印花和收腰綁帶設計的一系列垂墜剪裁洋裝，營造季節專屬的品味浪漫新姿態；夏日必備的民族風鉤織系列商品，藉由雕花、刺繡等細節，帶出悠閒度假感；不可錯過的還有多彩亞麻繽紛的休閒西裝外套、質感襯衫、簡約連身服等，和不退流行的丹寧系列商品，都是不可錯過的熱門單品。

此外，另一快時尚品牌H&M也正推出季末折扣，最低5折起，包含女裝、男裝、童裝、嬰兒裝和運動穿搭全都有，門市現場還有更多隱藏優惠款式，可去現場挖寶。