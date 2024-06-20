Hello Kitty保溫杯可愛爆擊　大尺寸保溫杯正火紅400元有找

▲台隆手創館推多款保溫杯，還有特定商品優惠，伴佳家陶瓷雙飲提提杯，售價1,250元，特價790元。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

迎向炎熱夏天第一個要準備的就是全時保水，無論是運動、通勤、坐辦公室都很重要，因應環保風潮興起，保溫杯也漸漸成為時尚配件，台隆手創館近期推出多款保溫杯，從大尺寸冰霸杯到方便攜帶外出杯，還有Hello Kitty、原創OMORY與療癒系外觀通通有，美國STANLEY在新光三越快閃店也祭出超美雲朵杯，今夏快入手一個保溫杯當外出配件剛剛好。

▲Sanrio不鏽鋼真空酷樂杯，售價899元，限店販售。

台隆手創館近期開賣「Sanrio不鏽鋼真空酷樂杯」，採用304不銹鋼製成，造型輕巧，超可愛的插畫讓你可愛隨身，另一款「OMORY哈囉原創冰壩杯」則擁有簡約的可愛小圖，一體成型設計不藏汙納垢，304不銹鋼材質與曲線杯身設計，讓你方便放入車上的杯架輕鬆固定。

▲OMORY哈囉原創冰壩杯900ml，售價399元。



近期大尺寸保溫杯正夯，許多人都帶著到處走，「陶瓷雙飲提提杯」杯身大提把設計輕鬆攜帶，上蓋採用Tritan材質，標榜耐高溫又耐磨，9公分大口徑方便清洗，想大口暢飲也沒問題。

▲美國保溫杯STANLEY信義區快閃店。（圖／業者提供）

在台受到許多民眾喜愛的美國STANLEY保溫杯，近期於新光三越信義新天地A11開設快閃店，現場有近50款現貨可挑選，其中最新款被稱呼為「Taylor Swift Lover Cup」的雲朵色杯也登場，還有吸管隨手杯背帶、後背包跟保冷袋也將陸續登場，直接背上身也很有型。

在1913年以雙層真空不鏽鋼保溫瓶起家的美國STANLEY品牌，逐漸從戶外露營熱潮，轉變為時尚生活風潮。歌手愛黛兒Adele、維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）、奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）等明星都把STANLEY Quencher吸管隨手杯當成鏡頭前時尚配件。

7／31前現場展出近50款商品，新品雲朵色保溫杯漸層與輕盈的外觀設計，超適合春夏外出風格，此外在台熱賣的山櫻粉、象牙白、消光黑、丁香紫全部都能買到，還有新色冰川藍、鼠尾草綠、派對粉等可選擇。

除吸管隨手杯之外，還有以機能為主打的IceFlow手提吸管杯、Aerolight輕量隨行瓶和快充瓶等，重量比傳統款減輕33%，不僅便於攜帶也能提供保冷保溫，是通勤、運動的理想夥伴。業者表示，快閃店也提供3重優惠回饋，單筆消費滿3,800元，可獲得STANLEY品牌小禮物、折價100元或額外贈品。