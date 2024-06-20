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CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲　點燃搞怪嚐鮮魂

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▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲。（圖／品牌提供）

▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲，售價95元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日就是要來點嚐鮮混搭，連鎖咖啡品牌CAFE!N今夏與日本潮牌WIND AND SEA緊緊貼合，不但推出聯名商品，還有限定吃喝新品讓消費者嚐鮮，以台味濃厚的夜市小吃文化，透過創意玩轉日常傳統小吃，自家根基咖啡品項也推出「晶晶蘆筍愛玉美式」，光是名稱就有視覺衝擊，既熟悉又怪奇，搞怪嚐鮮魂莫名的被點燃了。

▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲。（圖／品牌提供）▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲。（圖／品牌提供）

▲綠豆椪牛奶冰沙，售價120元；森永牛奶糖霜淇淋，售價65元。

除了「晶晶蘆筍愛玉美式」之外，另一款新飲「綠豆椪牛奶冰沙」似乎就讓心頭踏實不少，配合夏日氛圍點這個似乎很剛好，另外還加碼日本魂森永牛奶糖推出霜淇淋CHILL!N，香濃甜味每個人都能回憶一下，店家推薦搭配硬式口味的「特選極萃拿鐵」創出口味新意。

▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲。（圖／品牌提供）▲CAFE!N推「晶晶蘆筍愛玉美式」咖啡新飲。（圖／品牌提供）

▲波浪梅干鹹酥雞刈包、和風柴魚燒小米球，售價均為85元。

若你還想知道更多，店內還有限量推出、台味滿點的「波浪梅干鹹酥雞刈包」，以及日式風格濃郁的「和風柴魚燒小米球」佐一個混搭滋味。

▲星巴克內部票選夏日必喝TOP 3。（圖／業者提供）

星巴克近年夏天也很彩色，推出星沁爽全新系列飲品「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」，以真實柚子果肉搭配白葡萄果汁與檸檬果汁，飲料外觀色系以夏季繽紛的葡萄綠為主，視覺衝擊也足；結合柚子果肉與白葡萄果汁，再搭配椰奶的「柚子葡萄風味椰奶星沁爽」，口感清爽味蕾層次感就留給嘗試的人分享。

▲星巴克內部票選夏日必喝TOP 3。（圖／業者提供）

關鍵字：

夜市小吃, 嚐鮮, CAFE!N, WINDANDSEA, 星巴克

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