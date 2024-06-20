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狐臭好尷尬！營養師教你從「飲食下手」　改善味道很有感

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記者曾怡嘉／台北報導

夏季悶熱，與人近距離接觸時，常常會聞到汗味參雜著體味，讓人覺得困擾不已，營養師高敏敏分享，狐臭問題除了可以透過手術解決，也可透過飲食和生活習慣改善尷尬味道。

▲▼營養師教改善體味飲食。（圖／Unsplash）

▲攝取香蕉有助於排便。（圖／Unsplash，以下同）

#多補充

深綠色蔬菜：莧菜、芹菜、菠菜

含鉀、鈣、鎂的蔬菜，可維持體內酸鹼平衡、淡化體味。

促排便水果：鳳梨、香蕉、奇異果

幫助消化道健康，有效降低體內毒素堆積、減少體味。

充足飲水：體重（1公斤）x（30~40c.c.）

每天補充足夠水分，能增加體內代謝力，進一步幫助排便。


▲▼營養師教改善體味飲食。（圖／Unsplash）

▲重口味的咖哩容易刺激汗腺分泌。

#盡量少吃

重口味食物：炸物、咖哩、辣物

油炸物會使皮膚分泌大量油脂，當皮膚上的細菌分解油脂之後，容易有異味，調味重的食物會刺激汗腺分泌，食物的揮發性會從排出的汗水被帶出來。

酒精

酒精會刺激汗腺分泌汗液，且長期喝酒會使肝臟代謝能力會降低，因此身體無法正常透過尿液排毒，透過汗水排毒也會使身體異味加重。

海鮮

海鮮含有大量蛋白質，而人體在吸收時會產生氨，若吃過量就會容易有體味。

紅肉/加工肉

人體在代謝紅肉時，會產生乳酸、尿素等等酸性物質，含有酸性物質的汗水接觸空氣中的細菌後，就會產生異味。

濃茶、咖啡

濃茶、咖啡和酒精一樣，都會刺激汗腺分泌汗液，使體味加重。

▲▼營養師教改善體味飲食。（圖／Unsplash）

▲控制體重也能有助於降低異味。

除了飲食以外，也可藉由改善生活習慣來降低體味，像是維持標準體重，因過胖者會有比較多的皮膚皺褶，易導致細菌積存，再來要放鬆心情，因為緊張會使掌管汗腺的交感神經活躍，再來汗水接觸空氣後就容易產生異味，建議可以多清潔，保持乾燥，減少細菌滋生。

關鍵字：

狐臭, 體味, 夏季, 飲食, 生活習慣

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