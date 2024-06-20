fb ig video ETtoday search mobile

巡迴全球極美聖地的神秘「白色泡泡球」！真面目竟是純淨氧SPA艙

>

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

肌膚的健康與美麗與人的生活習慣還有外在環境息息相關，它既是人體最大的器官，也是抵禦外在刺激的第一道防線，有美妝品牌就從運動員的復健醫療中汲取靈感，研發出很前衛的Pure Air Bubble純淨奢氧艙在全球巡迴，更在6月限時抵達台灣。

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

運動員會運用高壓氧艙來加速身體恢復，或是使用低氧來訓練高耐力運動，由此可見，氧氣多寡對於身體的重要性，遠遠超乎人類自己所想像；隨著工業發達、科技進步，純淨的空氣已經越來越難得到，每一次吸進肺部的氧氣，7%會被身體細胞所利用，當含氧量越多、無雜質，各項機能與修護代謝就會更好。

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

由此概念得到靈感，西班牙皇室御用品牌Natura Bissé認為，肌膚表面呵護固然重要，但皮表之下的照顧才是真正讓全身狀態得以升級的關鍵；因此，與西班牙純淨空氣權威Zonair、巴塞隆納理工大學環境中心實驗室合作，在2008年奧斯卡搶先亮相第一代的Pure Air Bubble，透過獨特泡泡球空間打造純淨空氣搭配專業手技，瞬間受到巨星名媛關注愛用。

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

歷時5年，Pure Air Bubble有了全新的進化，更舒適的空間、99.998%純淨的空氣，能帶給肌膚幾近完美的頂規養護，具有通透感的白色泡泡打造密閉式空間，擁有每小時高達35至40次空氣更新，以減少人類產生的二氧化碳，同時在美容師獨家手技，輕柔刺激迷走神經達到全身放鬆，同時緊緻拉提臉部肌膚，再帶入高濃度的營養活性成分，讓肌膚只吸收好的成分，迅速達到逆齡修護。

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

睽違10年登台，亞洲區僅此一顆的Pure Air Bubble在6月即將於全台巡迴，首站降臨台北寒居酒店，緊接著高雄洲際酒店、彰化台豐高爾夫球場、台中新光三越百貨接連登場，連同美容師都是經過原廠親授、驗證合格的按摩手法，超限量席次真的要把握。

不僅從運動員訓練得到靈感，環境也是影響肌膚狀態的直接關鍵，台灣奇士美集團PuraVida研究中心，累積近60年觀察發現，高溫、高濕環境下，肌膚特別容易出現敏感、暗沉和痘痘等問題，因此，全新推出PHA 煥顏調理液，透過9% PHA加上1% AHA成分，溫和酸類幫助肌膚疏通油脂、安撫舒緩NG狀態。

Natura Bissé,PuraVida,保養,時尚,奇士美。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

►吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

►李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

►「三星長公主」黑白穿搭好低調！超稀有百萬腕錶上手　始祖款曾飆破5千萬

關鍵字：

Natura Bissé, PuraVida, 保養, 時尚, 奇士美

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

你在職場的心理年齡是幾歲？愛喝它是久經沙場的老屁股 櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫 19萬粉絲狂讚！《哈利波特》必喝「奶油啤酒」在家也能做 3步驟畫出人見人愛「微笑唇」　好人緣、桃花運全部滾滾來 邊佑錫工裝風帥氣飛台見粉絲　189cm暖男魅力狂比愛心超甜 吃真的能帶來快樂！3大類抗抑鬱食材　每天吃還能嚴防腦老化 跟著Jennie、Haerin買球鞋！黑白款式時髦又百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面