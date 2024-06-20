巡迴全球極美聖地的神秘「白色泡泡球」！真面目竟是純淨氧SPA艙

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

肌膚的健康與美麗與人的生活習慣還有外在環境息息相關，它既是人體最大的器官，也是抵禦外在刺激的第一道防線，有美妝品牌就從運動員的復健醫療中汲取靈感，研發出很前衛的Pure Air Bubble純淨奢氧艙在全球巡迴，更在6月限時抵達台灣。

運動員會運用高壓氧艙來加速身體恢復，或是使用低氧來訓練高耐力運動，由此可見，氧氣多寡對於身體的重要性，遠遠超乎人類自己所想像；隨著工業發達、科技進步，純淨的空氣已經越來越難得到，每一次吸進肺部的氧氣，7%會被身體細胞所利用，當含氧量越多、無雜質，各項機能與修護代謝就會更好。

由此概念得到靈感，西班牙皇室御用品牌Natura Bissé認為，肌膚表面呵護固然重要，但皮表之下的照顧才是真正讓全身狀態得以升級的關鍵；因此，與西班牙純淨空氣權威Zonair、巴塞隆納理工大學環境中心實驗室合作，在2008年奧斯卡搶先亮相第一代的Pure Air Bubble，透過獨特泡泡球空間打造純淨空氣搭配專業手技，瞬間受到巨星名媛關注愛用。

歷時5年，Pure Air Bubble有了全新的進化，更舒適的空間、99.998%純淨的空氣，能帶給肌膚幾近完美的頂規養護，具有通透感的白色泡泡打造密閉式空間，擁有每小時高達35至40次空氣更新，以減少人類產生的二氧化碳，同時在美容師獨家手技，輕柔刺激迷走神經達到全身放鬆，同時緊緻拉提臉部肌膚，再帶入高濃度的營養活性成分，讓肌膚只吸收好的成分，迅速達到逆齡修護。

睽違10年登台，亞洲區僅此一顆的Pure Air Bubble在6月即將於全台巡迴，首站降臨台北寒居酒店，緊接著高雄洲際酒店、彰化台豐高爾夫球場、台中新光三越百貨接連登場，連同美容師都是經過原廠親授、驗證合格的按摩手法，超限量席次真的要把握。

不僅從運動員訓練得到靈感，環境也是影響肌膚狀態的直接關鍵，台灣奇士美集團PuraVida研究中心，累積近60年觀察發現，高溫、高濕環境下，肌膚特別容易出現敏感、暗沉和痘痘等問題，因此，全新推出PHA 煥顏調理液，透過9% PHA加上1% AHA成分，溫和酸類幫助肌膚疏通油脂、安撫舒緩NG狀態。