洗完清爽不緊繃！夏日「洗顏新品」盤點　還能當作泡泡面膜用

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日炎炎，洗個清爽的臉是一件療癒的事情，做好清潔更是基礎保養的第一步，盤點洗顏新品，還原你一張乾淨臉龐。

▲黛珂AQ煥妍洗顏霜，125g，1,850元。

訴求生成比毛孔還小的緻密微粒泡沫，協助解決毛孔環狀暗沈問題，清除毛孔深處的皮脂和污垢，沖水後不殘留。

▲KOOII 輕顏潔面露，150ml，980元。

微泡沫能溫和洗淨，淡淡青草氣息來自天然精油，幫助肌膚代謝、排出深層髒污，洗後不緊繃，有效提升肌膚含水量。

▲MANARA保濕潔顏露 清爽型，120ml，1,200元。

專為夏季推出的清爽版本，含98%以上的高濃度美容精華液，帶走肌膚髒汙同時，維持肌膚保水度，清爽洗淨髒污，保濕洗顏一次搞定。

▲專科 超微米溫和修護潔顏乳，100g，165元。

濃密豐盈泡泡加乘修護舒緩肌膚的積雪草成分來溫和洗淨躁動的膚況，添加敏弱肌都能安心使用的溫和弱酸配方，穩定肌膚屏障，打造健康肌膚環境。

▲kanebo suisai 碳酸泡泡毛孔淨透洗顏粉，32包，930元。

以小蘇打、檸檬酸並搭配溫水即可「自動發泡」，協助清除毛孔裡面的角栓、老廢角質，幫助深層清潔，也可敷於全臉當作泡泡面膜來使用。