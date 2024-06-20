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不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意

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▲▼ 最擅長說謊的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲4個跡象證明他對你很有意思。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人處於曖昧階段，都會一直困惑著對方是否對自己「有意思」，其實有沒有意思早就表現在日常生活中了，以下4個跡象若是中了一半，就表示你們距離戀人不遠了，而且另一半早就把心放在你身上，別傻傻當木頭人錯過愛情！

句點後還能繼續聊

其實兩人頻繁聊天，很大程度上已經是依賴彼此了，習慣把日常生活中發生的大小事都立刻與對方分享，尤其是在沒有話題聊了之後，句點完還能夠重新開話題繼續聊，這就代表對方已經動心了，才會不希望對話結束，並且一直當那個開啟新話題的人。

很明顯在意你

如果對方在聊天的過程中，總是時不時流露出關心的態度，請不要以為是錯覺，那的確就是在乎你、希望你感受到心意，就連根本不關他的事，他也會默默傾聽和支持，幾乎是到了戀人的程度。另一個判斷方式，就是他莫名很在意你和異性之間的相處，甚至到了吃醋的程度，這也是很明顯動心的前奏。

開始假設彼此交往

許多曖昧對象都會時不時透露出「假設性話題」，像是假設自己有了男友或女友之後，會如何對待另一半，這其實就是在講給眼前的人聽，來證明自己有進一步交往的決心，也是想藉此試探一下對方對於戀愛的想法，這時候千萬別急著躲開，以免傷了兩人的感情。

他的朋友都知道你

若是沒有交往的想法，是不可能輕易介紹自己的朋友給對方，所以當他的朋友都已經知道你，而且也知道他對你的意思，那就已經很明顯是正在培養感情中，只是還摸不透告白的時機，這就證明你們已經不是朋友關係那麼簡單了。

關鍵字：

愛情, 曖昧, 跡象, 戀人, 喜歡

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