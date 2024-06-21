王可元自認「年紀大了」開始研究錶　搶戴蕭邦粉色岩石茉莉錶超顯眼

記者鮑璿安／綜合報導

蕭邦（Chopard）全新限時概念店於台北101四樓開幕，邀請因戲劇《我們與惡的距離》嶄露頭角的新星王可元擔任一日店長，他戴上全新上市的「Alpine Eagle」岩石茉莉錶面，粉色錶盤格外顯眼，他自己相當喜歡，更認為粉紅色對男生而言完全不是障礙。





▲王可元佩戴全新粉色錶盤的Alpine Eagle腕錶。（圖／品牌提供）

▲全新粉色錶盤的Alpine Eagle腕錶。（圖／品牌提供）

王可元私下就對穿搭很有個人見解，他這次佩戴全新粉色錶盤的Alpine Eagle腕錶，41mm錶徑剛剛好，對他來說適合各種場合，有種輕奢派對的質感，他更笑說 ，「最近覺得年紀到了也有開始研究手錶，選對手錶很有收藏價值」，他認為錶款需要具備親膚、設計感，更不排斥嘗試粉色的手錶。蕭邦Alpine Eagle系列此次以阿爾卑斯山以及雄鷹為設計靈感，打造獨特岩石茉莉刷紋面盤，宛如老鷹的虹膜，指針猶如老鷹羽毛，同時採用蕭邦極為耐磨、可反射光線的獨特Lucent Steel™精鋼製成，有多款尺寸，包括41毫米、36毫米以及鑲鑽錶圈多款型號。

▲王可元佩戴Alpine Eagle XL Chrono腕錶。（圖／品牌提供）

▲Happy Sport推出的腕錶採用30毫米的錶殼設計，由Lucent Steel™精鋼。（圖／品牌提供）

▲Happy Hearts系列結合蕭邦心形和滑動鑽石兩大標誌元素。（圖／品牌提供）

蕭邦全新限時概念店也同步亮相Happy Sport與Happy Hearts等系列新作，Happy Sport推出的腕錶採用30毫米的錶殼設計，由Lucent Steel™精鋼，搭配符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作而成，全黑外觀設計，別具魅力。Happy Hearts系列結合蕭邦心形和滑動鑽石兩大標誌元素，與色彩亮麗的珍珠母貝相融，打造日常感的項鍊、手鐲及耳環，豐富疊搭樂趣。





▲DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier（左）。（圖／品牌提供）



同時，DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier親自來台出席開幕活動，微風廣場全新精品店內陳列著頂尖鑲嵌珠寶技術的Mimosa含羞草系列，以電影藝術為創作靈感的Belle Époque美好年代系列，以及發揮充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特系列，再加上三大系列多款僅此一件的Masterpiece大師傑作全新登台。彷彿步入春日盎然花園，Margherita瑪格麗特高級珠寶神祕腕錶與戒指，總達8.3克拉的鑲鑽錶盤結合4.33克拉的彩寶愈顯閃耀奪目，集結14朵擁有完美比例的瑪格麗特雛菊，每一朵的溫潤綻放皆出自金坊工匠的獨立手工製作。





▲Mimosa含羞草與Margherita瑪格麗特兩大系列珠寶。（圖／品牌提供）





▲Margherita瑪格麗特高級珠寶神祕腕錶。（圖／品牌提供）





▲品牌與微風集團聯名推出Margherita Queen Afternoon Tea瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴。（圖／品牌提供）