邁向美容產業新時代！東森REGAL獨家「AI按摩機器人」6／28正式上線

▲東森REGAL CLUB & SPA獨家引入AI溫塑按摩機器人，全套課程將於6/28正式推出。（圖／東森購物提供）

時尚中心／綜合報導

AI科技的浪潮正逐步塑造全球生活方式，並對各行各業產生重大影響。東森REGAL CLUB & SPA已經跨入這個新時代，並將於6月28日正式推出其獨家「AI按摩機器人」，開創美容產業的新里程碑。這個被稱為「智慧美容黑科技」的AI溫塑按摩機器人，將首度以「精準紓壓AI機器人SPA課程」的形式，結合專業美容師的技巧與AI科技，為追求美麗的顧客提供最高品質的服務。

東森REGAL CLUB & SPA獨家引入的AI溫塑按摩機器人，首創研發人體自我調整體系、AI視覺演算法、AI辨證技術，可精準識別人體輪廓，使用高精度仿生機械臂，實現接近人手操作的柔度和力度，而探頭處採用智慧溫控傳感技術，可針對每位顧客，不同人體輪廓與各部位狀況，可完全「客製化」生成最舒適有效的亞健康調理，適合對於肌肉僵硬、慢性疲勞及需要體態輔助調整的人，此外亦可針對重點部位訂製，整個課程安全舒適，讓身心靈都充分放鬆，滿足人對身體健康、美麗的追求。

▲▼透過AI視覺演算法、AI辯證技術可精準識別、針對不同人體輪廓生成最舒適有效的亞健康調理。（圖／東森購物提供）

追求美與健康不再是專屬女性的特權，而已成為全人類的共同價值。東森REGAL CLUB & SPA希望所有追求美好生活的顧客，都能享受到專業與科技兼備的頂級服務。預計將於6月28日正式推出「REGAL獨家AI溫塑按摩機器人SPA課程」，課程包含AI機器人紓壓按摩（腹部或背部任選）30分鐘共十次，以及Marine Star白玉石榴美莓精萃氣泡迎賓飲料10組、華陀淨善美三色藜麥10組課後甜點。此外，還加贈體驗課程、童妍水光極能活護瞬效護理60分鐘。原價超過45,000元的豪華內容，東森REGAL將以最有誠意的優惠價格，搶先首波釋出給大家。

▲獨家SPA課程包含了AI機器人紓壓按摩30min x 10次(腹部、背部任選)與多樣超值好禮。（圖／東森購物提供）

東森REGAL CLUB & SPA對於此次美容產業首度應用AI按摩機器人的產品推出，充滿信心。他們預期將掀起一陣「愛美旋風」。同時，東森REGAL CLUB & SPA也將於產品發布日當晚，邀請一位超級重磅的最佳產品代言人，共同見證這位代言人在親身使用AI溫塑按摩機器人後，自信與健康的美好轉變。

▲▼包含了Marine Star 白玉石榴美莓精萃氣泡迎賓飲料10組、華陀淨善美三色藜麥10組課後甜點都是專屬SAP課程的優惠好康。（圖／東森購物提供）