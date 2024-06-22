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醫美術後3大保養攻略！美肌效果更持久　敏感乾燥說掰掰

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記者李薇／綜合報導　圖／goodal_official IG、abib.official IG

變美的途徑很多，醫美是現在很流行的方式，雖然效果很快速、有感，但對於肌膚的破壞程度也比較大，做好後續養護，不僅能讓效果維持，更能提升狀態，屈臣氏美容顧問分享醫美術後保養攻略，立刻跟上打造完美膚況。

屈臣氏,肌膚,醫美,保養。（圖／goodal_official IG、abib.official IG）

STEP 1：保濕補水開啟肌膚修復第一步

醫美術後的肌膚比一般時期來的更脆弱，補水保濕是開啟修復的第一步，包括：玻尿酸、維生素原B5都是保濕又補水的好成分，可以從這兩大配方來下手，除了使用精華液、乳霜等產品之外，也可以隨身攜帶保濕噴霧，隨時為肌膚降溫、提供水分，解決乾燥不適。

屈臣氏,肌膚,醫美,保養。（圖／goodal_official IG、abib.official IG）

STEP 2：修護肌膚屏障同時舒緩不適

醫美較多是以破壞的方式，讓肌膚重建出更好的狀態，因此，在術後建議可以加強修護屏障，也是讓後續保養不容易流失，可以挑選含有神經醯胺、菸鹼醯胺等類型的單品，修護屏障、提升鎖水力。同時，近年很受到關注的積雪草也是很好的安撫舒緩成分，富含多種維生素與礦物質，能幫助肌膚恢復健康狀態。

屈臣氏,肌膚,醫美,保養。（圖／goodal_official IG、abib.official IG）

STEP 3：低敏的物理性防曬是一切根本

夏日防曬是保養的基本功，尤其在雷射、皮秒等療程之後，不論待在室內、室外，落實防曬才能避免色素沉澱，但是術後肌膚相當脆弱，很容易就會出現刺激、泛紅的狀況，所以建議加強物理性防曬會是最好的選擇，穿著薄長袖、遮陽帽、墨鏡、撐傘等，若要擦防曬乳則建議選擇專為敏弱肌設計，且防曬係數SPF30以上的物理性防曬產品為佳。

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關鍵字：

屈臣氏, 肌膚, 醫美, 保養

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