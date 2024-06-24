頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

記者曾怡嘉／綜合報導

炎炎夏日和心儀男神或是女神來場浪漫約會，但每到了下午瀏海就扁塌出油、黏膩感十足，頂著尷尬的條碼頭實在讓人崩潰。在悶熱的氣候下如何維持一整天的完美髮型，相信是許多人的夏日困擾，這時你需要控油噴霧來幫助一秒清爽，外出吹風或是大餐後的糾結異味髮，也可以靠髮妝水來解救。

▲LUCIDO-L 乾洗髮控油噴霧（清澄白茶）。

溫和不刺激頭皮的控油配方，搭配輕柔舒緩的清澄白茶香氣，有效重拾蓬鬆髮根、揮別油膩頭臭困擾，夏天也可以隨時保持髮型高顏值，就算在外約會一整天也不擔心出油尷尬失態。

▲黛絲 恩零粉感隱形乾洗髮噴霧，40g，179元。

清新柑橘清爽香味非常適合夏天，成分溫和採用微細粒子，來吸附頭皮髒污及油脂，能快速解救油膩髮根及瀏海，使用後有不用擔心會有白色粉末及結塊問題，寶雅獨家推出隨身瓶，小小一罐放在包包裡，隨手一噴立馬恢復蓬鬆瀏海。

▲Dalla 白色畫廊香氛柔順髮妝水，75ml，480元

添加水解大豆蛋白，含有氨基酸及精氨酸，能修護髮絲、增加頭髮強度，免沖洗，急救髮絲不分時地瞬間補水改善毛躁，即刻柔順髮絲增添香氣，不論是剛睡醒的毛躁髮、吹風後的糾結髮，或是用餐後的沾染異味的髮絲，幫你快速保養瞬間獲得解救。