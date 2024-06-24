fb ig video ETtoday search mobile

頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

>

記者曾怡嘉／綜合報導　

炎炎夏日和心儀男神或是女神來場浪漫約會，但每到了下午瀏海就扁塌出油、黏膩感十足，頂著尷尬的條碼頭實在讓人崩潰。在悶熱的氣候下如何維持一整天的完美髮型，相信是許多人的夏日困擾，這時你需要控油噴霧來幫助一秒清爽，外出吹風或是大餐後的糾結異味髮，也可以靠髮妝水來解救。

▲▼夏季整髮。（圖／品牌提供）

▲LUCIDO-L 乾洗髮控油噴霧（清澄白茶）。

溫和不刺激頭皮的控油配方，搭配輕柔舒緩的清澄白茶香氣，有效重拾蓬鬆髮根、揮別油膩頭臭困擾，夏天也可以隨時保持髮型高顏值，就算在外約會一整天也不擔心出油尷尬失態。

▲▼夏季整髮。（圖／品牌提供）

▲黛絲 恩零粉感隱形乾洗髮噴霧，40g，179元。

清新柑橘清爽香味非常適合夏天，成分溫和採用微細粒子，來吸附頭皮髒污及油脂，能快速解救油膩髮根及瀏海，使用後有不用擔心會有白色粉末及結塊問題，寶雅獨家推出隨身瓶，小小一罐放在包包裡，隨手一噴立馬恢復蓬鬆瀏海。

▲▼夏季整髮。（圖／品牌提供）

▲Dalla 白色畫廊香氛柔順髮妝水，75ml，480元

添加水解大豆蛋白，含有氨基酸及精氨酸，能修護髮絲、增加頭髮強度，免沖洗，急救髮絲不分時地瞬間補水改善毛躁，即刻柔順髮絲增添香氣，不論是剛睡醒的毛躁髮、吹風後的糾結髮，或是用餐後的沾染異味的髮絲，幫你快速保養瞬間獲得解救。

關鍵字：

夏日, 控油噴霧, 乾洗髮, 髮妝水, 美髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

影 ／ 金智媛抵台！全身45萬元DIOR行頭優雅擊爆　微笑揮手超親民

影 ／ 金智媛抵台！全身45萬元DIOR行頭優雅擊爆　微笑揮手超親民

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

星巴克6／24起第二杯折100元　星冰樂單杯不到100元

星巴克6／24起第二杯折100元　星冰樂單杯不到100元

下巴痘狂長？皮膚科醫師教4招改善　2大「萬能祛痘水」還能消水腫 Jennie、泫雅、aespa都穿「漁網上衣」　輕盈層次感是本季熱門單品 簡嫚書睽違7年再接agnès b.海洋大使　搶逛攝影展曝「會帶小孩淨灘」 「男友四角褲」成時髦女生必備單品　春夏3套簡單公式輕鬆駕馭 小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白 超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚 你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面