學溫貞菱養出超雪白肌膚！出門擦防曬、每2小時補噴不會黑

記者李薇／台北報導 圖／forestwen IG、品牌提供

演員溫貞菱氣質文青形象擁有大批粉絲，白淨的肌膚可以說是讓所有女性人人稱羨，對於肌膚保養，她很重視防曬，每天出門的時候就會使用防曬水凝乳先全臉塗抹，外出還會2到3小時就用防曬噴霧補噴，加強肌膚抵抗紫外線。

溫貞菱表示，以前很喜歡曬太陽的感覺，覺得很幸福，但後來了解到紫外線的影響之後，開始注重防曬，只要出門都會使用以及補噴，喜歡清爽沒負擔的質地，塗抹起來感到比較舒適，不會有厚重不舒服的黏膩。

不只是基礎防曬，溫貞菱坦言，長時間拍戲到晚上、幾乎天天都要上妝，肌膚也容易出現毛孔粗大的狀況，如果外出又想要維持好狀態，就會使用膚色調的潤色隔離乳，有自然柔焦的效果，可以改善毛孔粗大的狀況，又可以打造像是素顏的好膚質。

【推薦單品】

＃Biore AQUA含水防曬輕透水凝露

防曬越做越輕透，Biore全新推出的AQUA含水防曬輕透水凝露，擁有水感潤透的質地，雖然清爽但不會秒速收乾，迅速帶給肌膚養膚的潤澤感，同時又可以打造隱形防護網，高防曬係數以及超微米防禦配方，無縫隙抵禦紫外線。

＃DR.WU 全能保濕清爽防曬乳

超輕盈的水感質地簡直就是為台灣天氣研發，蘊含玻尿酸及五重神經醯胺成分，保濕肌膚迅速修護同時做到，全系列更是不添加酒精、人工香料、色料與PARABEN類防腐劑，敏感肌也可以輕鬆使用。

＃DR.CINK 禦黑極效防曬精華乳

擁有法國孕育百萬年山脈天然的庇利牛斯山活泉水，還有光能轉化活膚藻，可以反射藍光帶給肌膚的傷害，水潤的質地使用起來貼膚輕盈，完全沒有存在感，豐富的多重礦物質補充能量，提供高效防護。