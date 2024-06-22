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鬼鬼大談男友力「買衛生棉很貼心」！經期不適靠涼感小物舒緩

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記者李薇／台北報導　圖／gemma_811 IG、品牌提供

鬼鬼（吳映潔）個性活潑開朗，最近受邀出席活動，更是分享心中男性加分條件，認為會幫忙買衛生棉的男友很貼心，她也表示，自己經痛常常第一天都會很不舒服，有時候甚至要吃止痛藥，心情更很容易變得沒有耐性、情緒低落，所以如果男生願意體貼，就會覺得很窩心。

鬼鬼,吳映潔,Sweetie,舒芯,愛康,衛生棉,保養。（圖／IG、品牌提供）

生理期來女性常常會遇到很多狀況，不僅是肚子痛、心情不好，鬼鬼也分享，自己常常會在這段時間長下巴痘，都會貼痘痘貼、抹痘痘藥，讓肌膚狀況變好，平時也會多喝紅豆水，舒緩不適，冬天更是會特別買暖暖包敷肚子，如果沒工作也會在家裡躺著休息。

鬼鬼,吳映潔,Sweetie,舒芯,愛康,衛生棉,保養。（圖／IG、品牌提供）鬼鬼,吳映潔,Sweetie,舒芯,愛康,衛生棉,保養。（圖／IG、品牌提供）

配合適合的生理用品，當然也有助於提升經期的舒適度，鬼鬼就分享，自己非常愛用24公分的衛生棉，覺得大小很適合自己，通常經期來1、2天都會使用夜用款、後面則是挑選日用款，而且每上一次廁所就會換，避免感染尿道炎或是搔癢，而有涼感的衛生棉更是她的心頭好，舒緩悶熱超涼快。

【推薦單品】

＃Sweetie舒芯 涼感抑菌衛生棉－日用型，售價55元

鬼鬼,吳映潔,Sweetie,舒芯,愛康,衛生棉,保養。（圖／IG、品牌提供）

以實驗室專業私密養護概念打造，舒芯全新的涼感抑菌衛生棉上市，裡面擁有薄荷涼感芯片的款式更是舒緩悶熱感的好幫手，夏季使用非常適合，甚至可以讓心情更好，掃除煩躁感，輕薄觸感超強瞬吸設計，貼合身體不濕黏，讓女性經期也能輕鬆自在。

＃愛康 超引力涼感棉－夜用型，售價119元

鬼鬼,吳映潔,Sweetie,舒芯,愛康,衛生棉,保養。（圖／IG、品牌提供）

針對量大首幾日設計，以涼感衛生棉起家的愛康再度推出全新商品超引力涼感棉，獨特雙層菱格溝槽加上超導極吸技術，可以瞬間打造乾爽狀態，添加歐薄荷、迷迭香等複方精油，些微香氣與清涼感受，降低經期煩悶。

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關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, Sweetie, 舒芯, 愛康, 衛生棉, 保養

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