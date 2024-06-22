鬼鬼大談男友力「買衛生棉很貼心」！經期不適靠涼感小物舒緩

記者李薇／台北報導 圖／gemma_811 IG、品牌提供

鬼鬼（吳映潔）個性活潑開朗，最近受邀出席活動，更是分享心中男性加分條件，認為會幫忙買衛生棉的男友很貼心，她也表示，自己經痛常常第一天都會很不舒服，有時候甚至要吃止痛藥，心情更很容易變得沒有耐性、情緒低落，所以如果男生願意體貼，就會覺得很窩心。

生理期來女性常常會遇到很多狀況，不僅是肚子痛、心情不好，鬼鬼也分享，自己常常會在這段時間長下巴痘，都會貼痘痘貼、抹痘痘藥，讓肌膚狀況變好，平時也會多喝紅豆水，舒緩不適，冬天更是會特別買暖暖包敷肚子，如果沒工作也會在家裡躺著休息。

配合適合的生理用品，當然也有助於提升經期的舒適度，鬼鬼就分享，自己非常愛用24公分的衛生棉，覺得大小很適合自己，通常經期來1、2天都會使用夜用款、後面則是挑選日用款，而且每上一次廁所就會換，避免感染尿道炎或是搔癢，而有涼感的衛生棉更是她的心頭好，舒緩悶熱超涼快。

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